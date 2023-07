Denuncian por "mala praxis" a un hospital de Córdoba tras la muerte de un hombre

Familiares de la víctima marcharon con pancartas hasta el centro de salud en barrio Talleres. Su mamá asegura que le dijeron que estaba borracho y al día siguiente falleció por traumatismo de cráneo.

Cristina Nadaya encabezó este lunes una marcha hasta el Hospital de Pronta Atención ubicado en barrio Talleres. Allí le dijeron que su hijo, Ariel Ludueña, estaba borracho después de una salida con amigos; sin embargo días más tarde el hombre murió en el Hospital Córdoba con un diagnóstico de traumatismo de cráneo.

La mujer contó que un mes atrás su hijo fue golpeado y trasladado en una ambulancia del 107 hasta el centro de salud municipal.

"Un médico joven, de quien no me voy a olvidar nunca la cara pero no recuerdo su nombre, me dijo que no atendían borrachos que se vomitaban, pero mi hijo tenía su cerebro destruido", afirmó Cristina.

Después de llegar a su casa y ver que Ariel seguía sin reaccionar, su mamá comenzó a sospechar que no se trataba de una simple borrachera.

El temor de Cristina terminó de confirmarse cuando el equipo de salud del Hospital Córdoba le informó que su hijo había sufrido un doble traumatismo de cráneo. En un cuadro clínico desalentador terminó por fallecer al día siguiente.