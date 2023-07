"Massa eligió a Bullrich como su opositora porque le conviene"

Así lo afirmó el licenciado Granados en su columna diaria de Radio Panorama.

Los enfrentamientos de las principales figuras políticas fueron materia del análisis del licenciado Osvaldo Granados en su nueva columna por Radio Panorama. Allí habló de las estrategias que implementa Sergio Massa y cómo su campaña está condicionada por la cuestión económica.

“De cara a las paso, esto es igual al Don Pirulero: aquí cada cual atiende su juego. El juego de Massa es confrontarse con Bullrich. Larreta es moderado como él, entonces le conviene que Bullrich sea su opositora, se puede distinguir más de ella. Por eso va y la ataca y ella se siente cómoda siendo atacada por Massa porque le está diciendo al alectorado `¿querés alguien moderado como Larreta o quieres a alguien como yo que va hasta el hueso?´”.

“Massa tiene prohibido hablar de economía porque no tiene reservas, está usando los yuanes, el Banco Central reconoció que está usando 6 mil millones de dólares de los que no tenían que usar porque son de quienes tienen dólares en los bancos. Tampoco puede hablar de la inflación ni de la pobreza. Cada quien atiende a su juego: si no puedo hablar de él, hablo de los de más”, explicó.

“El cuervo Larroque es alguien que sabe mucho, es uno de los más duros. En el discurso que dio en el Instituto Patria fue muy claro. Dijo que durante la camapaña tienen que hacer el esfuerzo de estar todos unidos y todos estuvieron de acuerdo. Pero nadie tiene en claro como transmitir este acuerdo electoral. `Con todo lo tramposo que puede ser Sergio, se parece más a nosotros que a ellos´, dijo Larroque y demostró que la tiene clarísima”.

“Cuando sergio Massa llegó al Ministerio de Economía, el 4 de agosto de 2022, las reservas brutas del Banco Central eran de 37 mil millones de dólares. Él las subió a 44 mil millones para diciembre. Hoy en día esas reservas están en 26 mil millones y de todo esto, hay 6mil millones que están usando, son los llamados encajes. O sea que están usando algo que no deberían usar”, explicó Larroque.

“Ayer vendieron 790 millones de yuanes, equivalentes a 110 millones de dólares. O sea, no tenemos dólares para vender, entonces vendemos yuanes”, explicó Granados y cerró “se vienen las elecciones y no se pueden mostrar logros. Quieren mostrar el gasoducto remarcando que lo hicieron ellos y no los otros, pero eso a la gente no le importa. La gente va al súper y no piensa en el gasoducto, piensa en lo que tienen que comprar. Por eso Massa no habla del presente, lo agobia. Por eso habla del futuro y de lo que van a hacer los otros si llegan al poder”.