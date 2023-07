Delincuentes robaron y destrozaron elementos del jardín Mishky Huasi 3 veces en menos de 20 días

Un grupo de docentes y padres de alumnos de la institución manifestaron su indignación ante el ensañamiento de los delincuentes para con el jardín de infantes. Hay un sospechoso detenido.

Bronca, indignación, impotencia y preocupación son algunas de la sensaciones que manifestaron tanto docentes como padres de alumnos del jardín de infantes Nº 891 Mishky Huasi del barrio 750 Viviendas, luego de que un grupo de delincuentes ingresara por tercera vez en menos de 20 días.

En los 6 años de existencia del jardín Mishky Huasi han sufrido 10 robos de similares características, contó la directora Sandra Soria Elall en diálogo con Diario Panorama. “Estos hechos traen consecuecnias tristes y lamentables para los niños porque roban y destrozan elementos que ellos usan diariamente”, expresó la directora.

“Estos robos afectan hasta la economía de los padres, porque son ellos quienes colaboran para solventar los gastos que hay que hacer para reparar los daños, reforzar la seguridad del jardincito y reponer el material didáctico de los niños”, señalo la directora y enfatizó que “la realidad económica no es lo suficientemente buena como para estar haciendo estos gastos, sobre todo de manera seguida”.

En los últimos robos los delincuentes se han llevado electrodomésticos, equipos de audio de alto costo, caloventores y casi todo el material didáctico de los niños del jardín.

“Sabemos que hay un compromiso por parte de la policía, pero igual estamos esperando más respuestas positivas por parte de la policía y de fiscalía. Hay un detenido, pero él no actúa solo”, destacó Sandra Ellal y agregó que “la policía hace sus recorridos preventivos, pero eso no es suficiente. Por eso hace años que venimos pidiendo que instalen una garita policial y contar con seguridad de manera permanente”.

Ellal también relató: “tenemos información sobre las personas que integran esta banda de delincuentes. Algunos son menores de edad. Están ensañados con el jardincito, nos amenazan a los docentes después de que denunciamos los hechos. Estos últimos días hemos sidos amenazados por parte de los familiares de quien hoy se encuentra detenido. Creemos que estos últimos robos son en represalias por la detención de él”.

Luego de los robos, los docentes han encontrado restos de comidas y bebidas, por lo que se ve que los delincuentes se toman su tiempo para cometer estos hechos. En uno de estos últimos robos, los delincuentes arrojaron juguetes de los niños al inodoro y luego realizaron sus necesidades fisiológicas encima, trancando los conductos del agua. La reparación de este daño significó un gasto importante para docentes y padres del jardincito.

Por su parte, Verónica Melín, madre de una alumna, también habló con Diario Panorama y expresó “aquí son muy buenos docentes y la institución es ejemplar. Por eso, como padres de alumnos, esta situación nos da dolor y bronca. Los padres ponemos mucho sudor y trabajo en este jardín. No sólo roban si no que además rompen las cosas de los chicos, que nosotros con tanto sacrificio les compramos”.

“Aquí vienen chicos del barrio. Somos todos familias cercanas de gente trabajadora. No hay problemas entre nosotros y no tenemos problemas con personas de otro barrio. No nos explicamos el ensañamiento de esta banda de delincuentes”, enfatizó Verónica y agregó “hemos reforzado las medidas de seguridad poniendo rejas en las ventanas, pero conocen el jardín y siempre se las ingenian para entrar y robar. Siempre es el mismo modus operandi por parte de ellos, por ende podemos decir que son siempre las mismas personas que cometen estos ilícitos”.