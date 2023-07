La contundente respuesta de Martín Redrado sobre su relación con Matilda, la hija de Luciana Salazar

El economista habló con Socios del Espectáculo sobre cómo quedó el vínculo con la modelo y Matilda.

Martín Redrado habló con Socios del Espectáculo sobre su vínculo con Luciana y Matilda Salazar y dejó en claro que para él es un “capítulo terminado”.

“No hay relación con ella, está todo terminado y cada uno ojalá tenga la mejor de las suertes, son etapas que se van cumpliendo”, dijo el economista.

“¿Qué sentís cuando ella habla mal de vos?”, indagó entonces el cronista y él contestó: “Cada uno se tiene que hacer cargo de lo que dice. Ese es un capítulo pasado”.

“¿Con Matilda hay relación, va a haber a futuro?”, repreguntó el movilero y el político respondió contundente: “Capítulo terminado”.

“¿La nena no es una hija tuya del corazón?”, insistieron desde eltrece y Martín sentenció: “No, ya se ha dicho todo públicamente, yo no tengo nada más para agregar al respecto”.

LA RESPUESTA DE LUCIANA SALAZAR A LOS DICHOS DE MARTÍN REDRADO

Tras escuchar los dichos de Martín Redrado, Luciana Salazar habló con Socios del Espectáculo y le respondió con todo a su expareja.

“Luciana nos está viendo, nos escribe y dice ‘los temas terminan cuando un juez así lo indica’”, contó Paula Varela.

Luego, la panelista continuó leyendo el mensaje: “A este sujeto no le creo ni el estado civil que dice tener, sino vayan a ver su declaración jurada como funcionario público”.

“Es verdad lo que dice Luciana, lo buscamos y en su declaración jurada de abril dice que su estado civil es divorciado”, agregó por su parte la panelista.