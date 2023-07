Britney Spears anunció el lanzamiento de su esperada autobiografía: “Mi historia en mis términos, por fin”

El libro titulado “The Woman in Me” saldrá a la venta este 24 de octubre.

Britney Spears fue silenciada por mucho tiempo. Luego de 14 años bajo la tutela de su padre, mientras su carrera musical se vio prácticamente apagada, la estrella pop generó una gran adhesión de su fans, quienes crearon el movimiento “Free Britney” y ahora es su turno de contar su versión de los hechos.

Existen decenas de documentales sobre la vida de la princesa del pop: su temprano ascenso a la fama, sus excesos, sus problemas con la ley, la monstruosidad de la industria que la rodeaba y luego la tiranía de su padre para supuestamente cuidarla frente a su condición mental.

Pero pocas veces hemos accedido al testimonio directo de la cantante de “Lucky”. Hoy, la artista anunció que este 24 de octubre se publicará su autobiografía. La estrella pop adelantó el lunes pasado por redes sociales que tenía una sorpresa para sus fans y ahora reveló que se trata de un libro.

La publicación estará a cargo de Penguin Random House para el público hispanohablante y tendrá su versión física y digital. El título es The Woman In Me (La mujer que hay en mí), coincide con la canción de Donna Summer, el disco de 1995 de Shania Twain y también con un fragmento de la canción “I’m Not a Girl, Not Yet a Woma”, de la propia Spears.

“Mi historia. En mis términos. Por fin. ¿Están listos?”, fue la forma en la que Britney promocionó este lanzamiento en redes sociales, que ya se puede preordenar. El precio en Estados Unidos es de 32,99 dólares y puede conseguirse por Amazon.

“El emocionante testimonio de Britney ante los jueces de forma pública conmocionó al mundo, cambió las leyes y demostró su inspiradora fuerza y valentía. No me cabe duda de que su libro de memorias tendrá un impacto similar y de que será el evento editorial del año. No podemos estar más orgullosos de ayudarla, por fin, a compartir su historia”, comentó sobre el libro la vicepresidenta de publicaciones de la editorial, Jennifer Bergstrom.

Habrá un nuevo documental sobre Britney

Recientemente se difundió un trailer explosivo para un próximo especial de televisión que investigará la vida de Britney Spears a solo un año y medio después de que se levantara su tutela. Este especial, llamado TMZ Investigates - Britney Spears: The Price of Freedom, brindará a los espectadores una mirada interna al matrimonio de la estrella del pop de 41 años con Sam Ashgari, una intervención fallida, su familia y más. El especial será transmitido por la señal Fox.