“No hay margen para un ajuste brutal, la pobreza es muy alta”

Lo aseguró Osvaldo Granados en su contacto diario con Radio Panorama de Santiago del Estero.

La actualidad política y económica del país fue analizada nuevamente por Osvaldo Granados, quien remarcó el complicado momento que atraviesa la administración de Alberto Fernández.

Entre varios temas, Granados habló del crédito que el ministro Sergio Massa anunció ayer para los jubilados y pensionados. Serán 400 mil pesos que la ANSES otorgará a quienes lo soliciten de manera presencial en las oficinas que el organismo nacional tiene a lo largo y ancho de todo el país. “Hice el cálculo (…) es un regalo de navidad”, aseguró.

"La decisión de generar un nuevo crédito de ANSES que es un crédito que tiene un monto de hasta 400 mil pesos para jubilados y pensionados, que van a poder acceder a un crédito a una tasa de interés muy bajita. Con el 29% de interés van a acceder a un crédito de hasta 400 mil y quienes tienen pensión no contributiva hasta 150.000", precisó Raverta durante el anuncio que realizó junto a Massa en horas del mediodía del martes último y que despertó gran expectativa en el sector pasivo.

En otro orden de cosas, el analista dijo que el próximo gobierno, sin importar el partido político, se encontrará con un escenario muy difícil de administrar, y habló de un encuentro de reconocidos economistas en el cual quedó en claro cuáles son los principales problemas que aquejan a la economía argentina: “Hay atraso cambiario, atraso tarifario, déficit fiscal por aumento del gasto público, emisión, no hay crédito al gobierno, inflación galopante y cepo cambiario”.

“No hay margen para un ajuste brutal, la pobreza es tanta que no te lo permite (…) No hay plan motosierra para cortar gastos, no se puede bajar impuestos, está todo tan delicado que no será posible hacer un plan drástico”, sentenció.