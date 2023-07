Le pidió a su novio que la lleve a ver "Barbie" y él le dijo que no por un insólito motivo

Está por llegar uno de los estrenos del cine más esperados por los espectadores, pero no todos tienen quien los acompañe. Una chica compartió su desilusión en Twitter.

En pocos días llega a los cines la nueva película de "Barbie", dirigida por Greta Gerwig que tendrá como protagonistas a Margot Robbie y Ryan Gosling. Todos la esperan con ansias, es mucha la gente que ha crecido con una muñeca Barbie en la mano, por lo que este estreno se hace desear cada vez más.

Sin embargo, está la llegada de la película ha dado mucho de que hablar a los espectadores. Desde que la noticia surgió, no tardaron en llegar a las redes sociales, los comentarios sobre para que público estaría dirigida, si era una película de "minita" o la pueden ver todos los que tengan ganas de mirarla.

En este sentido, muchas chicas, empezaron a publicar, en sus cuentas de Twitter, invitaciones para que sus chicos o parejas vayan con ellas a los cines para ir a ver, cuando se estrene, esta nueva película de Barbie.

Ir a ver una película, a la pantalla grande siempre resulta una buena opción para tener una cita o un reencuentro con amigos. No obstante, no todas consiguen respuestas positivas a sus deseos. ¿Quién no sueña con ir con su crash a ver las películas más esperadas y que estos acepten, sin negarse, acompañarlas?

Margot Robbie - Barbie

Una chica le pidió a su novio al privado, que vayan juntos a ver la nueva película de Barbie y este como respuesta la rechazó. Le dijo que "ni lo pensara", frente a ello, ella le preguntó ¿por qué no la iba a llevar a verla? A lo que él le dio una respuesta indignante y retrógrada, que despertó el descontento de todos en la red social del pajarito.

Esta joven compartió una foto en su Twitter donde se veía el chat que tuvo con su pareja. En él, ante la pregunta de si no la iba a llevar a ver la película, él le decía que no "porque es de morras la película" y le planteaba que "si iban a hacer o ver algo, porque no era algo que disfrutaran los dos".

Ella, indignada por el mensaje que le acababa de dar su novio, le contestó que no solo se trataba de ver cosas que a ambos les guste, sino también, "se trata de hacer cosas que le gusten al otro" y agregó a eso "Yo iría a ver cualquier cosa por ti".

Los enojos en la red social, surgieron cuando leyeron que este chico, le hizo una comparación a su novia, entre ir a ver cosas que al otro le gusten con pintarse las uñas. "Si querés también me pinto las uñas".

No tenía nada que ver esa respuesta con lo que venían hablando, por lo que la chica, cuando compartió la publicación, se aconsejó a sí misma, seguir un dicho que es bastante difundido en esta red social: "Cada favorito es un date cuenta amiga", como diciéndose a sí misma que por ahí, es decir, en esta relación, no estaba la cosa, no era lo que ella merecía.

En los comentarios al tweet, podemos encontrar respuestas en las que las chicas le decías que lo iba a disfrutar más con amigas, que con cualquier chico. Que le decían que salga de ahí, que por ahí no era y le preguntaban si ya habían terminado. Y por su puesto, quienes remarcaron el lado machista de su mensaje.

Por su parte, no faltaron aquellas personas que lo defendieron a él con mensajes como que él tenía razón en que en pareja había que disfrutar más de las cosas que compartían los dos.

Cualquiera que quiera ir a ver Barbie, tiene permitido sacar sus entradas e ir a verla. No está catalogada como para mujeres ni como para hombres, así que el estreno está disponible para todo aquel que quiera acercarse a verla.