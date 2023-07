"El kirchnerismo se ha ido desvirtuando, ya no representa al peronismo"

En diálogo con Radio Panorama el precandidato a vicepresidente por Hacemos por Nuestro País consideró que en Argentina "no alcanza con un plan social que condena a vivir en la indignidad, el país va a salir adelante si logra generar riqueza traducida en trabajo".

En contacto con Buen Día Santiago, el precandidato presidencial Florencio Randazzo dio algunas consideraciones de lo que desde su perspectiva serían soluciones viables a la convulsionada actualidad política y económica del país, y se animó a considerar que el kirchnerismo como fuerza "se ha ido desvirtuando y ya no representa al peronismo".

El diputado nacional dijo que si bien la fuerza de la que supo formar parte "ha representado a sectores sociales desprotegidos" actualmente "no es una fuerza de inclusión, sino de exclusión".

"La Argentina va a salir adelante si logra generar riqueza traducida en trabajo, no alcanza con un plan social, que condena a vivir en la indignidad. El trabajo articula a la familia y permite tener un futuro. Hoy el kirchnerismo no representa nada de eso. Nosotros tenemos una mirada amplia, hay otros sectores que sin ser peronistas tienen una idea de cómo debe ser nuestro país de cara al futuro, a ellos los hemos convocados", explicó.

Agregó que su espacio político es "una alternativa para que Argentina recupere la producción y el trabajo".

En materia económica, consultado en torno al déficit fiscal, consideró que esta no se trata de una "discusión ideológica, nosotros no somos tan diferentes al resto de los países del mundo. La solución ya está inventada, hay que copiarla".

"Uno de los problemas es el déficit sostenido genera inflación, si uno gasta más de lo que gana se endeuda. Argentina ya no puede pedir más dinero y eso no nos permite ser competitivos. El otro es la emisión, Argentina emite de manera enfermiza. El otro es crear más impuestos, Argentina ya no puede hacerlo. Hay que establecer prioridades", dijo y agregó que la decisión "es política".

Por otra parte, se refirió a la "deuda externa" como "parte del relato kirchnerista". "Lo ideal hubiese sido que no nos endeudara Macri, pero tampoco hay que mentirle a la gente diciendo que eso no nos permite desarrollarnos. En los últimos años no se ha pagado un solo peso al Fondo. Hay que hacer una negociación que nos permita ir creciendo, generando trabajo y honrando nuestras deudas pero no a costo del hambre de la gente".

Finalmente, consideró que el cepo "es otro disparate argentino. No existe en ningún lugar del mundo. Argentina ve como enemigo al sector agropecuario, al que si exporta una tonelada más se le cobra exportaciones".