Estefi Berardi reveló las inseguridades que tuvo con su cuerpo en la intimidad

La panelista de Mañanísima contó hasta qué punto llegó a afectarle al momento de estar con una pareja.

Estefi Berardi confesó que tuvo inseguridades con su cuerpo a la hora de tener intimidad.

“Las mujeres a veces, con sus parejas de siempre, esconden su cuerpo, por ejemplo tienen sexo con remera”, dijo la sexóloga invitada, Mónica Meroni.

Fue entonces cuando la panelista contó: “A mí me ha pasado, en algún momento me ha dado vergüenza y apago la luz porque no quiero que me vea bien”.

“He sido insegura, pero al hombre no le importa nada, vos te ves un rollo y a ellos no les importa. Esto fue en el pasado”, aclaró Estefi al final.

Carmen Barbieri se mostró sorprendida e indignada tras escuchar que Estefi Berardi contó sus inseguridades en la intimidad.

“Ella hace el amor vestida porque tiene vergüenza de mostrar ese cuerpo… Dios mío”, dijo la conductora.