Las Becas Progresar subirán de $13.000 a $20.000 desde agosto

El Ministerio de Economía anunció un importante refuerzo para las becas destinadas a estudiantes primarios y secundarios.

El Gobierno nacional anuncia un nuevo aumento en las Becas Progresar, destinadas a estudiantes de escuelas primarias y secundarias de todo el país.

El ministro de Economía Sergio Massa, junto a su par de Educación, Jaime Perczyk, indicó que, a partir de ahora, el monto que era de $ 12.780, pasará a ser $ 20.000. Se trata de una suba del 56,5%.

"No nos puede pasar que por falta de plata un chico que tiene el talento y la voluntad de acceder a la universidad, no lo haga", sostuvo. "No son números, son personas de carne y hueso", señaló Massa.

Además, el precandidato a presidente de Unión por la Patria detalló que se cobrará los 12 meses del año. "Tenemos que defender la educación", dijo.

¿Qué son las Becas Progresar?

Las Becas Progresar son un programa de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), que busca acompañar a los jóvenes estudiantes a finalizar sus estudios y prepararse para el mundo profesional.

Para inscribirse no es necesario presentarse en alguna oficina o dependencia, ya que se pueden hacer de manera online.