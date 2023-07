Menos de "10 segundos de manoseo" no es abuso: indignación por el fallo de un tribunal italiano

El caso involucra a una estudiante de 17 años de una escuela secundaria de Roma. El hombre admitió haber manoseado a la estudiante sin su consentimiento, pero dijo que era una broma.

¿Cuenta como acoso sexual una agresión que dura menos de 10 segundos?

Muchos ciudadanos en Italia expresaron su indignación en las redes sociales luego de que un tribunal absolviera al conserje de una escuela que manoseó a una adolescente, por entender que el acto no “duró lo suficiente”.

El caso involucra a una estudiante de 17 años de una escuela secundaria de Roma.

Ella contó que mientras subía unas escaleras en dirección a una clase con una amiga, sintió que se le caían los pantalones, una mano le tocaba los glúteos y le agarraba la ropa interior.

"Amor, sabes que estaba bromeando", le dijo el hombre cuando ella se dio la vuelta.

Tras el incidente, ocurrido en abril de 2022, la estudiante denunció al empleado escolar, identificado como Antonio Avola, de 66 años.

El hombre admitió haber manoseado a la estudiante sin su consentimiento, pero dijo que era una broma.

Los 10 segundos

Un fiscal de Roma pidió una condena de prisión de tres años y medio, pero esta semana el conserje fue absuelto de los cargos de agresión sexual. Según los jueces, lo ocurrido “no constituye delito” porque duró menos de 10 segundos.

Desde el fallo, la expresión palpata breve (un breve toqueteo) se ha convertido en tendencia en Instagram y TikTok en Italia, junto con el hashtag #10secondi.

Los italianos han publicado videos mirando a la cámara en silencio y tocándose las partes íntimas durante 10 segundos seguidos.

Los videos a menudo tienen el objetivo de mostrar cuán largos pueden sentirse 10 segundos.

El primero fue publicado por el actor de White Lotus, Paolo Camilli, y desde entonces miles de personas han seguido su ejemplo.

Otro video fue publicado por Chiara Ferragni, la influencer más famosa de Italia que tiene 29,4 millones de seguidores en Instagram.

Otro influencer, Francesco Cicconetti, escribió en TikTok: "¿Quién decide que 10 segundos no es mucho tiempo? ¿Quién cronometra los segundos mientras te acosan?".

"Los hombres no tienen derecho a tocar el cuerpo de las mujeres, ni siquiera por un segundo, y mucho menos 5 o 10".

Cicconetti agrega que la decisión de los jueces de absolver al empleado muestra cuán normalizado está el acoso sexual en la sociedad italiana.

Una publicación en la cuenta de Instagram de Freeda dice: "Esta frase es absurda. La duración del acoso no debe disminuir su gravedad".

Pero según los jueces, el conserje no se demoró. Manoseó a la adolescente solo brevemente, realizando una "maniobra incómoda sin lujuria".

Se expresó la estudiante

"¿Los jueces dictaminaron que estaba bromeando? Bueno, no era una broma para mí", dijo la estudiante al diario Corriere della Sera.

“El conserje se acercó por detrás sin decir nada. Metió las manos por debajo de mis pantalones y dentro de mi ropa interior”.

"Me tocó el trasero. Luego, me levantó, lastimándome las partes íntimas. Para mí, esto no es una broma. No es así como un anciano debería 'bromear' con un adolescente".

"Ese puñado de segundos fue más que suficiente para que me hiciera sentir sus manos sobre mí".

Y agregó que se siente doblemente traicionada: por su escuela y por el sistema de justicia.

"Empiezo a pensar que me equivoqué al confiar en las instituciones. Esto no es justicia".

La estudiante teme que el fallo de los jueces disuada a las niñas y mujeres de denunciar si son objeto de este tipo de ataques.

Cifras recientes de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea sugieren que el 70% de las mujeres italianas que sufrieron acoso entre 2016 y 2021 no denunciaron el incidente.

"Sentirán que denunciar los abusos simplemente no vale la pena. Pero es importante, porque el silencio protege a los agresores".