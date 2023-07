“En 48 horas estaría cerrado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional”

Así lo aseguró el licenciado Osvaldo Granados en su columna diaria de Radio Panorama en la que analiza la situación económica y política del país.

“El acuerdo con el Fondo Internacional está cerrado, me aseguraron en un mensaje de una fuente muy confiable del equipo económico”, aseguró el licenciado Osvaldo Granados durante su segmento sobre política y economía en Radio Panorama.

“Debíamos tener un déficit de 1,5% del PBI y nosotros estábamos en 1,9. Al parecer se arregló por la mitad, no hubo dificultades y esto se anunciaría en la próximas 48 horas”, puntualizó sobre el acuerdo y agrego´ “la suba del blue, que pasó los 503 pesos. ¿Se debe a lo del acuerdo? En lo que va del año el dólar subió 54,4%. La inflación fue del 57%. En otra época estuvo mucho más alto tangencialmente”.

“Si se anuncia el acuerdo con el fondo va a calmar un poco el mercado. Lo que no va a calmar el mercado es la falta de dólares en el Banco Central. Estamos usando yuanes para poder zafar. Ya se usó el equivalente de más de 3.200 millones de dólares en yuanes para pagar importaciones”, explicó. A su vez señaló que “este uso extensivo de yuanes le permite al Banco Central seguir sosteniendo el nivel de actividad, que es lo que necesitan, porque si no llegan las importaciones y evidentemente se frena totalmente la economía”.

En lo que se refiere a la inflación, Granados dijo que “hoy se va a conocer el nuevo índice y desde mi punto de vista va a crecer menos. No va a bajar, va a crecer menos. Creo que va a ser 6,7% o 6,8%, pero va a estar bajo del 7, que es lo que quería el gobierno antes de las PASO”. Pero aclaró que “esto puede ser circunstancial, porque ahora con el medio aguinaldo en la calle no sé qué pueda pasar en Julio, pero lo importante es que va a salir este costo de vida, que me parece que es el último antes de ir a las PASO”.

“Los alimentos se desaceleraron bastante y la verdad que para el gobierno es fundamental que los alimentos no sigan subiendo al nivel que venía subiendo los últimos meses”, remarcó Granados.

“No creo que suba la taza de interés en Estados Unidos, lo cual es muy bueno, porque la inflación se instaló en el 3% anual. Esto podría ser bueno para los bonos argentinos. El resto ya está jugado. Ya sabemos que el nivel de actividad bajó un poco, no está igual que el año pasado. Se ve un cierto freno que no es saludable cuando se está cerca de las eleccione”, destacó el especialista.