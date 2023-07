Franco Rinaldi renunció a su precandidatura como legislador porteño

"Le quiero ahorrar sufrimiento a mi familia", señaló Rinaldi en sus redes sociales.

Luego de que se viralizaran varios videos con frases presuntamente homofóbicas, antisemitas y discriminatorias, Franco Rinaldi renunció a su precandidatura a legislador porteño en la lista de Jorge Macri. Según informaron, su reemplazo será Juan Facundo Del Gaiso, integrante del Bloque “Vamos Juntos” y jefe de bloque de la Coalición Cívica.

La decisión fue comunicada por el dirigente a través de una carta que publicó en sus redes sociales, donde le agradeció al ministro de Gobierno porteño por confiar en él y explicó que se baja porque se está “volviendo una carga para la campaña”.

“Esto se puso demasiado complicado y quiero ahorrarle sufrimiento a mi familia, y no quiero ser un estorbo para nadie, mucho menos para Jorge Macri, de quien no dudo será un extraordinario jefe de Gobierno de la Ciudad. Para no perjudicarlo a él y a todo el equipo que confió en mí, quiero contarles que renuncio a mi candidatura a diputado porteño”, expresó el politólogo.

En esta línea, admitió que le duele tener que renunciar y volvió a calificar a los ataques en su contra como “injustos, oportunistas, impostados, y que su único objetivo es perjudicar a la lista rival”.

“Yo ya dije lo que pienso de aquellos recortes de videos y pedí disculpas. Me ofende profundamente que me digan que soy homofóbico o antisemita, nada, pero nada más lejos de mí, pero más no puedo hacer. Son ataques muy grandes, construidos con mucho dinero que un día deberán explicar”, subrayó Rinaldi en su publicación.

El especialista en aviación había sostenido su postulación en reiteradas oportunidades cuando varios dirigentes políticos pidieron la impugnación de la misma. No obstante, luego de que este jueves se viralizaran nuevos videos suyos con comentarios de tinte antisemitas, Rinaldi admitió: “A esta altura es mucho pedir que Jorge que me sostenga”.

“El fondo de la cuestión es otro. La discusión es otra. Me estoy volviendo una carga para la campaña, y esto no hace más que beneficiar a los instigadores, que son también nuestros competidores. Ya está”, señaló.

El texto concluyó: “Esta política es así y seguiré dando la batalla por la libertad y la Constitución en el lugar que me toque. Un agradecimiento a Jorge por haber pensado en mí y a todos los que se alegraron por verme en la lista. Seguiré luchando, como hice toda mi vida. Nos vemos pronto”.



“Acepto la renuncia de Franco que busca así terminar con las polémicas. Como dije, no estoy de acuerdo ni comparto sus declaraciones pasadas que se conocieron recientemente, aunque sí acepté las disculpas que hizo públicamente, porque creo en él. Hoy Franco entendió que su candidatura podría dañar nuestra propuesta y honradamente decidió dejar su lugar en la lista. Valoro mucho su integridad y por eso también valoro su apoyo. En momentos difíciles es cuando se conoce lo mejor de las personas. Gracias Franco”, expresó Jorge Macri en su cuenta de Twitter.