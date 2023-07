¿Emily Blunt se retira de la actuación?

Luego de trabajar en la película Oppenheimer se retirará de la actuación por esta razón.

Luego de concluir el proyecto de Oppenheimer, que se estrena este 20 de julio, la actriz Emily Blunt podría dejar la actuación, al menos de manera temporal y la intérprete de El Diablo Viste a la Moda y Un Lugar en Silencio ya habló al respecto.

Ya que Oppenheimer está a días de su estreno, los actores y actrices hicieron entrevistas para promocionar la cinta y, durante una de ellas, Emily Blunt sorprendió diciendo que dejará de actuar.

Sin embargo, según la misma Blunt dijo en el podcast Table for Two with Bruce Bozzi, será de manera temporal y explicó qué la llevó a tomar esta decisión ante el gran éxito que se pronostica para Oppenheimer, dirigida por Christopher Nolan (Tenet, Interstellar, Origen, Dunkerque).

Emily Blunt

La actriz contó que filmar requiere de ella un gran esfuerzo emocional, pues las largas jornadas de filmación impactan su vida personal, por lo que decidió que no actuará por lo menos durante un año.

“Este año no estoy trabajando. Trabajé bastante el año pasado y mi bebé más grande tiene 9 años, así que estamos en su último año de 1 solo dígito de edad“, dijo Blunt a PageSix.

La actriz dijo que no quiere perderse los momentos pequeños de la vida, como escuchar a su hijo pedirle que lo lleve a la escuela o pase a recogerlo así como arrullarlo hasta quedarse dormido.