Advierten sobre el colapso en el sistema carcelario y de confinamiento en Salta

Un organismo visitó lugares de privación de la libertad en Salta, incluyendo cárceles de varones y de mujeres, comisarías, alcaidías, centros de detención de jóvenes, entre otros.

Un informe del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) advirtió sobre el colapso en el sistema carcelario salteño y reveló situaciones violatorias de los derechos fundamentales de quienes están detenidos en cárceles, alcaidías y comisarías debido al hacinamiento y las condiciones de alojamiento, entre otras causas, al tiempo que sugirió una serie de medidas, como el tratamiento de la sobrepoblación.

“Me parece que el informe da cuenta de un estado de situación crítica en los dispositivos de alojamiento de personas con restricción o privación de la libertad en toda la provincia”, dijo hoy a Télam Rodrigo Sola, del CNPT de Salta.

Sola consideró que hay una situación de “colapso en el sistema penitenciario y carcelario de la provincia, que se traslada a las alcaidías, las comisarías, los dispositivos juveniles y los centros de salud mental”.

Si bien el informe es del organismo nacional, el CNPT, como mecanismo local, participó “de todas las visitas de monitoreo”, explicó Sola, quien agregó: “vemos que en el informe están reflejadas en gran medida las recomendaciones que venimos planteando”.

El CNPT visitó lugares de privación de la libertad en Salta, incluyendo cárceles de varones y de mujeres, comisarías, alcaidías, centros de detención de jóvenes en conflicto con la ley penal y hospitales de salud mental.

Estas visitas, realizadas entre el 26 y el 30 de septiembre pasado, “revelan múltiples situaciones violatorias de los derechos fundamentales de las personas detenidas”, dice un comunicado del CNPT, que precisa que un problema central "es la detención prolongada de personas en comisarías y alcaidías”, que por naturaleza son “espacios solo destinados a alojamientos transitorios”.

Al momento de la visita, 747 personas estaban detenidas en estos establecimientos, “durante extensos períodos de tiempo y en condiciones paupérrimas de hacinamiento, falta de acceso a la alimentación, de higiene y de servicios médicos adecuados”, señala el comunicado.

Según Sola, hay algunas cuestiones "claves, como la sobrepoblación, que se repite en todos los lugares de detención”.

“En el momento de las visitas, las comisarías tenían alrededor de 750 personas -hoy está por arriba de las 800-, y es el lugar donde menos se cumple con las condiciones para que una persona pueda estar alojada”, manifestó.

En este sentido, detalló que estos establecimientos apenas “están preparados para alojamiento transitorio”, y allí están “alojadas personas de forma permanente, incluso con condena”.

“La situación crítica que se puede vivir en una cárcel es mucho más grave en las comisarías, porque no hay ningún tipo de espacio acondicionado, no hay camas, no hay comedores, no hay posibilidad acceso a la salud, ni de recibir visitas en lugares adecuados, y quienes tienen condenas tampoco pueden hacer el régimen de tratamiento porque los gabinetes criminológicos no existen en las comisarías”, comentó.

Por otro lado, reveló que “la alcaidía de la ciudad de Salta tiene una capacidad para 350 personas y hoy aloja a 800”, por lo que "es imposible cumplir con cualquier condición digna”, y resaltó que existe una "utilización excesiva de las prisiones preventivas”.

Entre los hallazgos a los que hace referencia el informe se destacan, en alcaidías y comisarías, el hacinamiento, agravado por condiciones estructurales y edilicias deficientes que implican serios riesgos para las personas alojadas; instalaciones sanitarias en pésimas condiciones e insuficientes; y carencia de espacios de recreación.

Además, el CNPT hace referencia a la “preocupante carencia de acceso a servicios de salud adecuados”, a la “falta de acceso a servicios de telefonía y el carácter restrictivo de las visitas semanales”.

En tanto, en los espacios penitenciarios se advirtió una falta de adecuación a los “estándares mínimos de capacidad de alojamiento y condiciones de detención en establecimientos penitenciarios”, y “un uso excesivo del aislamiento, como sanción”.

Asimismo, se recabó testimonios de “graves hechos de tortura y malos tratos”, mientras que en los centros de detención de Jóvenes en Conflicto con la Ley Penal se notó “la realización de requisas y revisiones humillantes, violatorias de los derechos humanos de las infancias” y “falta de acceso a atención médica adecuada”.

“En materia de Salud Mental, urge la puesta en funcionamiento de la Ley Provincial 8323, que crea el Órgano de Revisión de Salud Mental y fue sancionada en 2022 pero aún no se encuentra reglamentada”, señala el informe.

Entre las recomendaciones que realizó el CNPT, que coinciden con las del Comité provincial y apuntan a "aliviar el colapso del sistema, se destaca principalmente “el tratamiento de la sobrepoblación”, explicó Sola, tras lo que consideró necesario trabajar sobre la situación de "las prisiones preventivas y el acceso a beneficios", entre otras cuestiones.