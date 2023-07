La industria del cine y la televisión de Hollywood paralizada por huelga de actores

La decisión se tomó después de que el sindicato y los principales estudios de cine y televisión no lograran llegar a un acuerdo sobre un nuevo contrato.

La junta directiva del sindicato de actores estadounidense SAG-AFTRA aprobó este jueves por unanimidad iniciar una huelga que se prevé paralizará la industria de Hollywood.

La decisión se tomó después de que el sindicato y los principales estudios de cine y televisión no lograran llegar a un acuerdo sobre un nuevo contrato.

De esta manera se unen a los miembros del Sindicato de Guionistas de EE.UU., que se declararon en huelga el pasado 2 de mayo después de no poder llegar a un acuerdo con la Alliance of Motion Picture and Television Producers (Amptp), un grupo que representa a estudios como Disney, Netflix, Amazon y Apple.

Es la primera vez desde 1960 que los sindicatos que representan tanto a guionistas como a actores hacen huelga al mismo tiempo.

Mientras, el Sindicato de Directores de EE.UU. ya negoció un contrato y no se unirá a la huelga.

Decenas de producciones ya se han detenido desde que los guionistas se declararon en huelga.

Con la huelga de actores, se espera que haya aún más retrasos y algunos programas podrían cancelarse por completo.

Los efectos de la huelga ya se dejaron sentir este jueves cuando las estrellas Cillian Murphy y Emily Blunt -que son miembros del sidicato SAG- abandonaron el estreno de la película "Oppenheimer" en Londres.

Vuelco a la industria

Si bien continuarán algunas producciones internacionales, será de forma limitada, ya que SAG-AFTRA representa a más de 160.000 artistas de todo el mundo.

Al igual que los guionistas, los actores argumentan que las plataformas de streaming, comoNetflix o Hulu, no han compartido los ingresos que están logrando, incluso cuando ha habido una explosión de contenido de entretenimiento.

La búsqueda interminable de nuevos suscriptores es un modelo de negocio insostenible, dicen, y los ejecutivos de los estudios están recibiendo grandes salarios mientras que muchos actores y guionistas no pueden ganarse la vida decentemente.

Los actores y guionistas solían ganar dinero con las reposiciones en televisión de las producciones en las que participaban. Recibían un cheque por correo cada vez que se retransmitía una película o programa en el que habían trabajado y eso les permitía sobrevivir mientras no encontraban un nuevo proyecto.

Pero los servicios de streaming dieron un vuelco a la industria, y ahora los actores y guionistas ganan poco o nada cuando alguien ve su trabajo en una de esas plataformas, que habitualmente también pagan menos que la televisión tradicional.

El peligro de la IA

En los últimos días algunos de losactores mejor pagados de Hollywood firmaron una carta de apoyo a una huelga si sus compañeros no obtienen un nuevo contrato "transformador" por parte de los estudios.

La carta, que fue firmada por actores como Meryl Streep, Mark Ruffalo y Jennifer Lawrence, tiene más de 1.000 firmantes, según la publicación Deadline.

Tanto los guionistas como los actores están en huelga no solo para lograr mejores salarios, sino también para que haya restricciones en el uso de la inteligencia artificial (IA) en las producciones, lo que dicen es una amenaza "existencial".

Los actores dicen que la IA podría crear un escenario apocalíptico en el que actores falsos y muertos podrían ser las estrellas del mañana a través de rostros y voces generados por computadora.

Para muchos en el negocio, es una idea sombría: hacer películas generadas por computadora sin la participación de un equipo de cámara, un actor o un guionista.

Los estudios de Hollywood dijeron este jueves que el sindicato rechazó una oferta que incluía aumentos "históricos" en salarios y pagos por reposiciones, así como una propuesta "innovadora" para protecciones de IA.