El Mercado Unión cumple su 112° aniversario y lo celebra con diversas actividades

Los festejos comenzaron con una radio abierta y la actuación de conjuntos musicales en la peatonal Sarmiento.

En la mañana del viernes, el Mercado Unión dio inicio a sus celebraciones por los 112 años de vida como el principal centro comercial de La Banda con una radio abierta y la actuación de conjuntos musicales en la peatonal Sarmiento.

En la oportunidad, estuvo presente la Directora del Mercado Unión, Teresa Lobos; el Coordinador del Mercado Unión, Rubén More y demás.

Asimismo, el Coordinador del Mercado Unión, Rubén More agregó: “Hoy comenzamos con la radio abierta y mañana tendremos distintas actividades para finalizar los festejos desde las 9.30 horas los esperamos.”

Por su parte, uno de los puesteros Ramón Chaparro destacó:” Yo me he criado aquí desde chico y sabía venir a vender junto a mi mamá panes caseros, chipaco; y recién a los 15 años ya ingrese a la carnicería en el 73 me llegué a independizar y recién en el 78 me habilitació el local la municipalidad así que ya llevo 50 años en el local pero de trayectoria tengo 63 y seguimos luchando.”

“Soy infaltable en el mercado antes llegaba a madrugar ahora vengo a las 8.30 y esto ya forma parte de mi costumbre, es mi vida lo fundamental que todavía tengo ganas de seguir trabajando”, finalizó Chaparro.

Cabe resaltar, que el Mercado Unión inició en 1911 por un grupo de vendedores que, con mucho esfuerzo y dedicación, lograron arraigarse y obtener este edificio que cuenta con seis ingresos, albergando a más de 350 puestos entre carnicería, verdulería, comida elaborada, panificado, venta de ropa y productos varios.

Para finalizar, mañana seguirán los festejos donde se contará con grupos musicales como, Octubre que festejará también sus 50 años de trayectoria, Nico Rodríguez y su banda y la radio abierta, se realizará el sorteo de televisores entre los clientes y los locatarios; como así también, la entrega de reconocimientos por su labor a compañeros jubilados que desempeñaron funciones en el principal centro comercial como: Walter Antonio, José Santillán, Jorge Rubén, Cristina Belizan, Antonio Pinto, Walter Barraza y “Coco” Santillán.