Lágrimas y desconsuelo: la angustia de Andrés Nara por la salud de su hija Wanda

El padre de la conductora expresó la preocupación que siente por no recibir información precisa.

Todo es preocupación e incertidumbre en el ambiente del espectáculo y el hermetismo que se siente en las últimas horas es total desde que trascendió que Wanda Nara quedó internada de urgencia en la clínica Los Arcos por un dolor abdominal. A raíz de este cuadro que presentó la conductora, desde el miércoles a la noche que le están realizando estudios para evaluar cuál es su estado de salud. Cabe destacar que hasta el momento, no se emitió un parte médico por parte del sanatorio ni Wanda dio declaraciones al respecto de lo ocurrido.

Este jueves Andrés Nara habló con Teleshow y se refirió a la salud de su hija: “Vengo de la clínica de los Arcos y me confirmaron que ya le dieron el alta. Realmente fueron estudios de rutina y algunos chequeos porque ella se sentía mal y quería saber como estaba, ya no está más internada”, expresó aunque el panorama cambió para el viernes y todo volvió a ser incertidumbre en su familia por la salud de su hija.

En tanto, este viernes Andrés visitó Nosotros a la Mañana y se mostró angustiado por la situación. Si bien estuvo distanciado durante varios años de sus dos hijas, en la actualidad pudieron recomponer el vínculo familiar. En primera instancia confirmó que se acercó a la clínica de Palermo tal como le había contado a este medio el día anterior. “Había un blindaje. No querían brindar nada y me llamó la atención. Después me dijeron ahí que no tenía nada”comenzó diciendo Nara.

“Puede ser que no tengamos una charla fluida, pero me merezco saber de su salud”, insistió preocupado y confirmó que nadie del entorno de Wanda habla nada por el momento”. “Viví una tarde horrible escuchando en los medios que se especulaba con que su cuadro es grave”, reconoció angustiado.

En tanto Andrés confirmó que estuvo en comunicación con su expareja y madre de Wanda, Nora Colosimo y que también tuvo una conversación con Zaira que se encuentra en Ibiza de vacaciones con sus hijos pero que, desde ya, está al tanto del tema “Ella me dio detalles de lo que está pasando. Pero lo voy a dejar para la intimidad”, respondió cuando le consultaron sobre lo que sabía por la salud de su hija. “Yo tengo que saber el estado de ella”, cerró a la espera de un parte médico oficial.

¿Cómo fueron los últimos días de Wanda hasta la internación?

La actual conductora de MasterChef asistió el domingo a la ceremonia de los Martin Fierro junto a su marido Mauro Icardi y sus cinco hijos. Pasaron esa noche en una lujosa suite del Hotel Hilton donde se llevó a cabo la ceremonia y desde allí, la modelo compartió un mensaje la mañana siguiente: “Buen día, Buenos Aires. Gracias Aptra y a todos mis compañeros de un programa que me hizo muy feliz. Todos ellos hicieron que sea un año increíble”.

“Mi primer año en TV Argentina y mi primer Martín Fierro”, agregó emocionada junto a una instantánea que la muestra acostada en la cama acompañada del premio. Además, al ser consultada sobre dónde se encontrará la estatuilla, aclaró que “está en mi mesa de luz aunque ahora me pidieron los nenes que lo ponga en el living”.

Luego para el lunes, tenía previsto que junto con su familia viajarían a Europa ya que restan definir los detalles de dónde continuará el futuro futbolístico de Icardi, y las reuniones con el Galatasaray de Turquía y con el PSG estaban pendientes. La intención era viajar a Italia, donde la familia tienen una lujosa propiedad en Lago Di Como. Sin embargo, el viaje nunca se realizó, y las últimas horas de este miércoles sorprendió la internación de la conductora en el Sanatorio Los Arcos, por el dolor estomacal.