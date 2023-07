Cinthia Fernández cuestionó la dedicatoria de Vicuña a Pampita en los Martín Fierro: "Es un atorrante hermoso"

Aunque la mediática criticó la actitud del actor, señaló que es posible una reconciliación a futuro entre la modelo y su expareja.

Para Cinthia Fernández, el polémico discurso de Benjamín Vicuña en los Premios Martín Fierro, que habría incluido a Pampita, no la impresionó demasiado. De hecho, se mostró a favor de las extrañas teorías en redes sociales que apuestan a la reconciliación de la expareja, pero sin dejar de lado sus picantes opiniones hacia el actor.

En principio, la panelista de Nosotros a la Mañana (eltrece), rememoró la razón que motivó a la separación entre el chileno y la modelo: “A Vicuña no le creo nada. Cuando estuvo en el motorhome salieron a negar todo, en especial la protagonista (la China Suárez), que lo juró por sus hijos y terminó con ochenta pibes”. Más tarde, Cinthia reconoció ante sus compañeros: “Vicuña es un atorrante hermoso”.

En medio de la dinámica del ciclo, el grupo de panelistas y su conductor, el Pollo Álvarez, opinaron sobre un hipotético arreglo entre ambos. De todos, Cinthia fue la única que no apostó al amor entre Pampita y Roberto García Moritán. En su lugar, arriesgó a favor de las posibilidades con el chileno: “Para mí todas. No quisiera, porque que se joda. La perdió. No la cuidó, la lastimó. Pero si hay una oportunidad re sí”, contestó contundente la mediática.