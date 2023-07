Médica venezolana en Santiago: “La calidez del santiagueño es muy sabroso y bonito, me arroparon con cariño”

La doctora Fanny Rondón es venezolana de nacimiento pero santiagueña por adopción. Estuvo en el espacio de “Santiagueños por Opción” del Dueño de la Tarde de Radio Panorama.

En el mes del aniversario de Santiago del Estero, Radio Panorama lanzó la propuesta de “Santiagueños por Opción”, un espacio en el que se resalta la vida de aquellos que eligieron la Madre de Ciudades para vivir y desarrollarse. Es el caso de la Dra. Fanny Rondón Torres, cirujana plástica venezolana que vive desde el 2014 en la Capital santiagueña.

Actualmente, la profesional trabaja en el Cepsi, en el área de cirugía plástica. A la vez que brinda apoyo a las distintas áreas de la institución. Este viernes estuvo en el programa El Dueño de la Tarde de Radio Panorama y brindó un testimonio emotivo, resaltando las virtudes y cualidades que la hicieron enamorar de esta tierra.

“Decidí cambiar mi país por la tranquilidad. La calidad de vida que tenemos aquí en Santiago no hay en ninguna parte del mundo. Además todo está cerca, uno puede trabajar por la mañana e ir a su casa, almorzar con su familia y volver a la tarde, continuar con la jornada. En muchas partes de Europa la gente trabaja todo el día y ni vuelve a almorzar a su casa. Lo mismo el domingo familiar del santiagueño, el asado, es algo único. Esa reunión que se reúne la familia. El domingo es sagrado. Es muy lindo. No hay en ninguna parte; el compartir la merienda. Ese ritual, el mate es un ritual. Crea más vínculo. La calidez del santiagueño es muy sabroso y bonito, a mí me arroparon con cariño”, señaló la doctora.

Ella llegó a Argentina para hacer una especialización en el hospital Italiano de Buenos Aires. Era el año 2006. Esa época se puso de novia con un santiagueño y el noviazgo prosperó. Luego regresaron a Caracas y su pareja consiguió trabajo allá. Pero con el cambio de Gobierno, de Chávez a Maduro, las cosas cambiaron. Es motivó a que tomaran la decisión de volver a Argentina. En el año 2011 se casaron en Santiago del Estero y tres años después, en el mes de agosto, se radicaron definitivamente.

“Argentina y Venezuela tienen una historia de mucha conexión. El exilio, las novelas, el fútbol. Mi hermano mayor era fanático de Argentina y de la Selección. Recuerdo desde niña cómo me fascinaban las novelas argentinas, el topo gigio, Porcel. Esos programas veía. Después de llegar a Santiago me costó revalidar el título pero desde el Ministerio de Salud se portaron muy bien y me ayudaron. Me costó cinco años, tuve que rendir un examen, el trámite es muy burocrático. Hoy ya tengo trabajo y estoy muy feliz con mi familia”, añadió la doctora Rondón.

Finalmente, resaltó que no regresaría a Venezuela, da la situación que vive aquel país. “La de hoy no es la misma Caracas en la que me crié y me desarrollé. Pero sí tuve momentos de locura de querer irme. En Santiago se abrieron mucho, me ayudaron. Pero quería desarrollar más. Intenté irme pero salió mi reválida y me cambió la vida”, puntualizó.