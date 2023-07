Sergio Massa: "La Argentina que soñamos es la de la esperanza y el desarrollo federal"

El ministro de Economía y precandidato de Unión por la Patria dio inicio a la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho junto al ministro de Interior, Wado de Pedro y el gobernador provincial, Raúl Jalil. Previamente visitó una planta algodonera.

El ministro de Economía y precandidato a presidente de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa inauguró la 52ª Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, acompañado por el ministro del Interior, Eduardo de Pedro y el gobernador Raúl Jalil, en la que afirmó que "la Argentina que soñamos es la de la esperanza y el desarrollo federal". ganadero de Catamarca. A su vez afirmó que "hasta acá se avanzó con un programa de crédito productivo para las pymes catamarqueñas por $1.000 millones" para que "puedan seguir produciendo y puedan seguir generando trabajo". Massa ponderó el proyecto productivo catamarqueño, al asegurar que "esta es una provincia que sobre la base de un proyecto productivo está demostrando que el interior de la Argentina genera empleo, genera valor en el producto, y tiene el tercer PBI del país per cápita después de la ciudad de Buenos Aires y Tierra del Fuego". Además, sostuvo que Catamarca es "una provincia que tiene recursos naturales y le quiere agregar valor", por lo que destacó la potencia del sector textil tras recorrer "la hilandería más importante, más moderna y avanzada del mundo, que va a permitir que el algodón argentino, no solamente abastezca la industria textil argentina, sino que permita vender trabajo argentino al mundo". "La Argentina que soñamos es la de la esperanza y el desarrollo federal, frente aquellos que promueven el odio y la violencia", dijo y afirmó que el país que "soñamos es la de la inclusión con federalismo, y el federalismo no se pregona, se ejercita invirtiendo". Massa, junto a De Pedro y Jalil, mantuvieron una reunión con referentes de la Unión Industrial de Catamarca (UICa), como parte de su visita a la provincia, donde llegó acompañado por el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, los secretarios de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo; de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren; de Planificación del Desarrollo y la Competitividad Federal, Jorge Neme; y de Minería, Fernanda Ávila. En esa reunión, el vicepresidente de la UICa, Raúl Colombo, dio un panorama general del trabajo articulado que viene realizando el sector con el Gobierno Provincial con la implementación de políticas de promoción para la industria. Massa, por su parte, sostuvo que el compromiso es continuar trabajando por el desarrollo industrial, y afirmó: "Tenemos la convicción de un país donde el desarrollo industrial genere trabajo registrado y de calidad. Buscamos seguir trabajando en la idea del desarrollo industrial como modelo de país". Como parte de la visita en la provincia, Massa con la comitiva realizó una a recorrida por la nueva planta de la Algodonera Del Valle, ubicada en el Parque Industrial El Pantanillo, y más tarde dejó inaugurada la 52ª Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.