Verónica Ojeda hizo un crudo relato a 10 años de operarse con Aníbal Lotocki: "Tengo granulomas en varias partes del cuerpo"

La expareja de Diego Maradona se sinceró al dar detalles de cómo fue su experiencia con Lotocki.

A poco de conocerse que Aníbal Lotocki fue inhabilitado por la Justicia para ejercer la medicina, Verónica Ojeda dio detalles de la experiencia personal que tuvo a casi 10 años de haberse operado con él.

"Cuando tuve a Dieguito (fruto de su relación con Diego Maradona) había engordado un montón, había engordado 26 kilos. Me sentía con exceso de peso y decidí operarme. Los cirujanos que consulté me decían que no era el momento, que tenía que esperar unos meses, hasta que una amiga me pasó el contacto de Lotocki", comenzó diciendo Verónica en una nota que le dio a LAM.

"Cuando lo fui a ver a Lotocki, me dijo 'te opero la semana que viene'. Me hice unos estudios y me operé. Me hice una lipo general y, después de eso, él decidió colocarme relleno en las caderas. Yo lo único que le pedí fue una lipo porque yo creí que lo necesitaba, lo otro que me hizo no se lo había pedido”, agregó, firme.

Asimismo, la entrevistada confesó que hasta el día de hoy siente dolores: "Después de la operación me interné en una clínica. La madrina de mi hijo me va a ver y yo estaba muy mal, me sentía muy mal. Ella me dice 'te veo muy mal'. Yo me quería levantar de la cama y no me podía levantar. Lo intenté y me desvanecí".

"Me acuerdo que, además, perdía mucha sangre. Me trasladaron a otra clínica, en Ezeiza, donde me hicieron una trasfusión de sangre. Vuelvo a mi casa, a hacer reposo, y me vuelvo a sentir mal. Me llevan a Los Arcos y ahí me hacen una doble transfusión de sangre. La pasé muy mal. Después de eso no me quise hacer nada más. Tengo granulomas en varias partes del cuerpo", cerró Ojeda, a corazón abierto.