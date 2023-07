La octava maravilla del mundo: la hallaron hace 32 años pero recién ahora se verá su interior

Se trata de una cueva subterránea que tiene, incluso, su propio ecosistema de jungla y lagos. La polémica detrás y el documental que la mostrará como nunca.

En lo profundo de una jungla en el centro de Vietnam se encuentra un paisaje natural que, por su grandiosidad y belleza, es considerada como la octava maravilla del mundo. Se trata de una cueva subterránea casi inexplorada que se abre en una grieta de la montaña y que posee su propio sistema climático, con un ecosistema de jungla, lagos y una altura que en algunos tramos puede alcanzar los 200 metros.

El lugar se conoce como Son Doong, que se traduce como “cueva del río de la montaña”. Es un verdadero reino subterráneo de casi nueve kilómetros de extensión, con lo que se convierte en el sistema de cuevas más grande del mundo. Esta octava maravilla se encuentra en el Parque Nacional vietnamita Phong Nha-Ke Bang en la provincia de Quang Binh.

Si bien esta cueva que se abre en lo profundo de la montaña tiene una antigüedad de entre dos y cinco millones de años, recién fue descubierta en 1991 por un agricultor local; sin embargo, su abordaje se produjo casi dos décadas después, en 2009, cuando Howard y Limbert Dave, científicos de la Asociación Británica de Investigación de Cuevas, se adentraron en ella.

Sin embargo, desde entonces, el lugar ha tenido muy poca interacción con el universo turístico. Según informa el medio británico LadBible, en los últimos años, fueron más las personas que conquistaron la cima del Monte Everest que las que se adentraron en la inmensidad del sistema de cuevas Son Doong.

Pero ahora el lugar se ha convertido en un centro de disputa entre quienes buscan explotarlo turísticamente y quienes desean conservarlo lo más virgen posible. En este sentido, el contrapunto más notorio se dio en 2014, cuando se propuso hacer allí, dentro de las cuevas, un teleférico para el transporte de los turistas. Finalmente, el proyecto no se llevó a cabo por la oposición de asociaciones ambientalistas y lugareños, que consideran que el turismo puede ocasionar perjuicios al frágil ecosistema del lugar.

Un documental estrenado en mayo de este año en el Reino Unido, titulado A crack in the mountain (Una grieta en la montaña) exhibe toda la imponente belleza que ofrece esa cueva vietnamita a la vez que refleja también la discusión que existe en ese país sobre la explotación turística -o no- a la que exponer al lugar.

Así, esta producción realizada por el director Alastair Evans cuenta la historia de la cueva de Son Doong y también la lucha que existe para protegerla de la explotación humana. “En esencia, A crack in the Mountain es una lente a través de la cual explorar los desafíos que enfrenta el Vietnam moderno”, señaló el documentalista al mencionado medio británico.

“A medida que el reloj avanza y la gente de todo el mundo lucha por encontrar el punto de equilibrio óptimo entre la sustentabilidad ambiental y el crecimiento económico, en ninguna parte esta batalla es más disputada que en una nación en rápido desarrollo como Vietnam”, añadió Evans.

Las cuevas de Son Doong serían consideradas la octava maravilla del mundo, luego de las otras siete, que fueron las que deslumbraron al mundo antiguo, muchas de las cuales -la mayoría-, ya no existen más. Estas fueron: el coloso de Rodas, los jardines colgantes de Babilonia, la gran pirámide de Guiza, el faro de Alejandría, la estatua de Zeus en Olimpia, el Templo de Artemisa y el Mausoleo de Halicarnaso.

En cuanto a las nuevas siete maravillas, o maravillas del mundo moderno, pueden enumerarse las siguientes: las ruinas de Machu Pichu, la Gran muralla china, la pirámide de Chichén Itzá, la Ciudad de Petra, el coliseo Romano, el Cristo Redentor y el palacio Taj Mahal.