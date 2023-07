Lali arrasa en el verano europeo y se une a Vicco para vivir una "Nochentera"

De gira con su "LALI Tour", la artista pop sorprendió con el lanzamiento junto a la cantante catalana.

Lali Espósito es una de las artistas argentinas que logró consolidar una carrera en el exterior, gracias a su participación en la serie Sky Rojo, la cual tiene tres temporadas, y donde desplegó su talento como actriz, se posicionó en Europa y actualmente se encuentra con su música haciendo un nuevo tour y recorriendo diferentes ciudades en España.

Incluso en las últimas horas estrenó videoclip y anunció colaboración con una artista de allá que generó revolución en sus fanáticos. Vicco y Lali son las protagonistas de “Nochentera remix”, la cual ya fue presentada este jueves de manera oficial. Victòria Riba Muns -popularmente conocida por su nombre artístico, Vicco-, es una cantante, compositora y productora española de 28 años. Una de las artistas emergentes del momento que se está posicionando con su música en Europa y ahora gracias a esta canción su nombre resuena en la Argentina. El videoclip fue dirigido por Mario Arenas y muestran una noche de fiesta con mucho glamour.

Esta canción fue número uno en las radios españolas por 5 semanas. A raíz de la colaboración, Vicco ganó cuatro Discos de Platino. Con esta colaboración el tema se hace internacional ya que Lali cuenta con una fama muy fuerte, desde ya en nuestro país, y en Latinoamérica. Una de las estrofas del tema original dice: “Y yo soy un pibón” mientras que desde que se sumó Espósito a la canción lo cambiaron por: “Y yo soy un minón”, sumando impronta bien argenta.

A través de las redes sociales ambas confirmaron esta colaboración. “Readys pa’ romper la disco”, escribieron en el posteo que subieron en común donde se las ve luciendo uno de los outfits del videoclip. Vicco lleva una chaqueta violeta metalizada que combina perfecto con las luces nocturnas de la portada del tema, y Lali llevó puesto un extravagante sombrero que no pasó desapercibido, en forma como de plato extremadamente novedoso y original.

También la artista argentina compartió otro posteo mostrando un nuevo look que llevó para el videoclip. “NOCHENTERA REMIX, yendo sencillita...”, escribió en la descripción de la publicación que compartió. Allí se la puede ver con un conjunto de corset y un pantalón bien al cuerpo: las piezas son plateadas y están repletas de brillos y piedras. Lo combinó con unos zapatos haciendo juego y un trench de lino verde agua. La publicación superó los 300 mil me gusta y cientos de comentarios por parte de sus fanáticos, familiares y amigos quienes la llenaron de elogios.

Aunque no todo es color de rosas en la vida de la artista. En la de nadie, desde ya, cabe destacar que en el último tiempo varios famosos hablaron de salud mental, lo que los humanizó mucho más ya que muchas veces los fanáticos idealizan a los cantantes y ellos cargan con una presión diaria que muchas veces trae consecuencias. Recientemente, en una entrevista en la que también contó cómo enfrenta la fama y su carrera artística, la cantante relató un episodio que atravesó de ansiedad.

“Lamentablemente, yo vengo de pasar un momento de mucha ansiedad nivel dramático, que esto no lo conté, pero amerita a full tu espacio para esto”, le dijo hace unos días en una nota al streamer Juanpa Zurita. “Yo soy una persona que trabajo, trabajo, trabajo, siempre parezco que estoy bien. No es real que uno siempre está bien. Y aparte en la vida privada pasan cosas que uno después va sorteando y después tu trabajo te distrae y eso está bueno. Pero lo cierto es que vengo de un momento en que tuve que pedirle a mi equipo: ‘chicos, se me va a paralizar la cara’. O sea, real. Por suerte toda la gente que me acompaña me dijo ‘tranquila, lo acomodamos’”, dijo sobre el episodio que atravesó el último año.

Por su parte, la actriz aseguró que “no es fácil” y que debió “aprender” a decir que no y a reconocer cuando no puede afrontar determinada situación. “Recién a mis 30 años años pude decir ‘no puedo’. Yo no sabía decirlo. Para empezar, no sabía decir que no, que es un gran problema, y segundo, no sabía decir ‘no puedo’. Porque significa ¿cómo que yo no puedo? Si yo puedo todo. Me mal acostumbré a poder muchas cosas locas a la vez”, reflexionó Lali Espósito en la profunda charla que compartió con el youtuber mexicano.