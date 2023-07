El mensaje de Alejandro Sanz a Tini Stoessel que la hizo quebrar en llanto

El cantante español sorprendió a la argentina durante uno de sus recitales europeos.

Tini Stoessel está atravesando un complicado momento personal: en sus últimos shows y entre lágrimas, la cantante expuso problemas en su salud mental al revelar que está sufriendo un cuadro de ansiedad y ataques de pánico. Así las cosas, y durante uno de los últimos shows que la argentina está dando en España, Alejandro Sanz, quien también expuso problemas de salud mental, sorprendió a la cantante durante uno de sus recitalesy le envió un cálido mensaje. “Te quiero mucho, te lo agradezco además. Ese homenaje para mí significa mucho. Disfruta de tu gente, de tu público y disfruta de este que es también tu país. Te quiero mucho”, expresó Sanz a través de un video que se reprodujo en las pantallas. Tini se mostró muy sorprendida por las palabras de su colega y su público también reaccionó al comenzar a ovacionarla. Esto provocó que se emocionara hasta las lágrimas y abrazó a uno de sus músicos sobre el escenario. Además de colegas y amigos, Tini y Sanz trabajaron juntos en varias temporadas de la versión española del reality La Voz y hasta lanzaron una colaboración juntos. En octubre de 2020 editaron la canción “Un beso en Madrid”, en la que comparten versos como “Y una noche rota / Fue la última vez que te perdí / Una vida loca / Cuando sin querer me despedí / Y hoy que tú ya no estás, tú ya no estás / Tú ya no estás aquí / Se quedó en mi boca / una historia, una canción y un beso en Madrid”.