La separación de Ricky Martin: apuntan a Max Barz, estrella en Onlyfans, como el tercero en discordia

Según programas del espectáculo, Ricky Martin habría tenido conversaciones a espaldas de su pareja con Max Barz, actor y generador de contenido para adultos.

La separación de Ricky Martin y Jwan Yosef tras 6 años en pareja sigue dando que hablar. Aunque mediante un comunicado informaron que la ruptura fue en buenos términos, ahora trascendió una versión que apunta a una supuesta infidelidad del cantante puertorriqueño. Según programas del espectáculo, Ricky Martin habría tenido conversaciones a espaldas de su pareja con Max Barz, actor y generador de contenido para adultos en Onlyfans. La noticia se dio a conocer hace algunos días a través de los programas de espectáculos Chisme No Like y Hoy día de Telemundo. Allí, se dijo que la pareja tomó la decisión de separarse hace un año, pero que se mantenían juntos con una relación abierta en la que ambos tenían ciertos permisos de salir en escenarios románticos con otras personas. Fue así que se descubrió que el intérprete de “Livin’ la vida loca” interactuaba con Max Barz. Al parecer no se trataría de que ese intercambio haya derivado en encuentros entre Ricky Martin y Max Barz, pero Jwan Yosef habría descubierto las conversaciones entre el cantante y la estrella de Onlyfans, lo que detonó la crisis. De igual manera, fue el cantante quien solicitó ponerle fin a su relación, según las declaraciones de los periodistas Javier Ceriani y Elisa Beristain. Estos últimos incluso aseguraron en su programa que Ricky y Jwan ya no estaban juntos semanas antes de que los artistas confirmaran la noticia. La producción de Chisme No Like contactó a Barz para solicitarle una entrevista acerca del tema, pero él se negó a hablar al respecto. Además, reaccionó de forma agresiva hacia la persona con la que interactuaba. “Estás enferma”, le dijo cuando la productora le explicó de qué se trataba. Por otro lado, ya no están visibles los ‘Me gusta’ que el artista le habría dado al influencer. Se trata de un joven de 25 años nacido en Estados Unidos, pero radicado en Europa, que se dedica a publicar contenido subido de tono en redes sociales. En Instagram tiene poco más de 100 mil seguidores, plataforma que utiliza para promocionar su perfil de OnlyFans. También se autodenomina un amante de los riesgos, según la descripción de su cuenta oficial: “La vida es demasiado corta para ser aburrida”. En los últimos días, el influencer aprovechó la exposición de los medios de comunicación para poner algunas promociones en su plataforma para adultos con el objetivo de conseguir más suscriptores. Al mismo tiempo, envió una indirecta sobre la nueva problemática en la que está envuelto. “Si la gente se centrara más en su propia vida y problemas, el mundo sería mucho mejor”, escribió en la descripción de una foto de sí mismo.