Bullrich volvió a cargar contra Massa y preguntó: Si es presidente ¿indultará a Cristina Kirchner?”

La precandidata presidencial de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich volvió este sábado a centrar sus críticas en el ministro de Economía y postulante de oficialismo, Sergio Massa.

En su cuenta de Twitter, la dirigente preguntó: “Ministro de Economía, Sergio Massa, si usted es presidente, ¿también indultará a Cristina Kirchner?”.

El mensaje iba acompañado por una captura de una nota en la que se lee una nota periodística en la que Juan Grabois, el otro postulante de Unión por la Patria, afirma que si es electo jefe de Estado no durará en darle el indulto a la Vicepresidenta.El precandidato a gobernador bonaerense de JXC Diego Santilli cuestionó al ministro de Economía, Sergio Massa, por no llegar a un acuerdo con el FMI. Planteó que ese entendimiento es indispensable ante los “muchos problemas estructurales” que padece el país..

“No está bueno que se dilate lo del Fondo porque tenemos muchos problemas estructurales. La pobreza no para de crecer. El Gobierno no hace nada”, subrayó. Y continuó con sus críticas al Ejecutivo: “la sociedad no aguanta más. La inseguridad y la informalidad es tremenda. Agota ese nivel tono que no corresponde. Es dramático lo que pasa”.

En tanto, el postulante a jefe de Gobierno porteño por Evolución Radical, Martín Lousteau, volvió a encender la interna dentro de Juntos por el Cambio y sostuvo que Jorge Macri, su contrincante en la PASO, no quiere debatir ideas.

“No debatimos porque Jorge Macri no quiere debatir”, aseguró Martín Lousteau. Y aseguró que la Ciudad de Buenos Aires necesita un “reimpulso” que necesita el debate de ideas. Este viernes, Jorge Macri había asegurado: “No voy a hablar de Martín Lousteau. Voy a hablarle a los porteños de lo que tengo para proponerles”. Y había expresado: “Cada uno sabe quién es quién, dónde estuvo y su historia”.