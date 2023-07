Demichelis: “Este equipo representó el sentimiento del hincha de River”

El entrenador del Millo expresó sus sensaciones tras el título conseguido ante Estudiantes en el Monumental.

Feliz y emocionado a partir de una consagración en el torneo de la Liga Profesional (LPF) que se consumó con dos fechas de anticipación, el entrenador Martín Demichelis resaltó que el equipo que dirigió supo representar “el sentimiento del hincha” de River Plate.

El equipo de Núñez se coronó esta noche campeón del torneo de la LPF, luego de abrochar un lujoso triunfo ante Estudiantes de La Plata por 3-1, en un marcador que apareció más escueto de lo que realmente expusieron uno y otro sobre el césped del Más Monumental.

Te recomendamos: La campaña del River campeón de la Liga Profesional 2023 que arrancó en Santiago del Estero

“Este equipo representó el sentimiento del hincha de River. No tengo dudas de eso”, sostuvo el cordobés, de 42 años, que logró su primera conquista como entrenador en el primer campeonato disputado en el fútbol argentino.

El oriundo de Justiniano Posse no asumió una empresa sencilla, más allá de la innegable jerarquía de un plantel que no se emparda con ningún otro del fútbol argentino. Demichelis debió sustituir la partida de Marcelo Gallardo, el técnico más ganador en la historia, el dueño de un ciclo inigualable como DT a lo largo de sus ocho años.

“Reemplazar a un prócer como Marcelo (Gallardo) es una responsabilidad muy grande. Tengo que agradecer a todos los que confiaron en mí, que no estaba en el país desde hacía 20 años”, expresó Demichelis, en declaraciones a ESPN, haciendo referencia a su trabajo como DT pero en el Bayern Munich alemán.

También hubo referencias del técnico al público ‘millonario’, de quien dijo que “brindaron el apoyo a los muchachos en todas las circunstancias” y una interna, al dedicarle el título a sus padres, ambos fallecidos.

Te recomendamos: Los infaltables memes de River para celebrar el título con dedicatorias a Boca

“Mi mamá era mi fan número 1 y se perdió muchas cosas de mí como jugador y entrenador. Mi papá un día antes de irse me dijo ‘Yo sé que vas a ser un gran entrenador y ojalá te pueda acompañar’. Hoy no los tengo pero sé que desde algún lado me apoyan”, manifestó, con lágrimas en los ojos.

Demichelis finalizó que la conquista es “de todo el Mundo River, no sólo de los que llenaron el estadio Monumental. También es de los hinchas que salen a festejar en cualquier punto del país”.