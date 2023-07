Armani: "La gente me bancó cuando las cosas no me salían"

El arquero campeón del mundo habló tras una nueva consagración con River.

Franco Armani, arquero titular de River Plate, agradeció el apoyo que recibió durante la campaña del hincha 'millonario' que, a su juicio, lo "bancó cuando las cosas no salían".

Una vez consumada la consagración y el título de la Liga Profesional (LPF), el guardavallas del seleccionado argentino campeón del mundo en Qatar 2022 enfocó su mirada hacia el sentimiento del simpatizante riverplatense.

"Le quiero agradecer al hincha que siempre estuvo. Y a mí en particular en el momento en que no me salían las cosas, el público me bancó. Siempre me apoyó y me respetó. Siempre valoraré ese gesto" dijo el arquero que llegó a la institución de Núñez, a principios de 2018, proveniente de Atlético Nacional de Medellín.

La referencia del nacido en Casilda tiene que ver -tal vez- con algunos rendimientos desacertados que el '1' millonario cumplió en el semestre como los partidos con Arsenal de Sarandí (1-2) o Platense (2-1), en el torneo local, además de los cotejos con The Strongest en Bolivia (1-3) o Fluminense en Brasil (1-5), por fase inicial de Copa Libertadores.

"Desde el primer día que llegué, la gente me recibió de un modo magnífico. Gracias por ese apoyo incondicional", sostuvo Armani, quien también vistió las camisetas de Deportivo Merlo y Ferro, entre otros clubes.