Benjamín Vicuña volvió a hablar del acto fallido con Pampita en los Martín Fierro 2023

Luego de aclarar que el amor al que se refirió en su discurso de agradecimiento en los Martín Fierro no estaba destinado a Pampita, Benjamín Vicuña habló nuevamente del tema y explicó el porqué.

Después de las repercusiones que generaron las palabras de Benjamín Vicuña el pasado domingo cuando agradeció su Martín Fierro al mejor actor, al hablar del amor con Pampita ,su ex mujer y madre de sus hijos más grandes, presente en el salón junto a su marido Roberto García Moritán , el actor intentó aclarar el asunto una vez más. Vicuña, en conversación con LAM expresó: "Uno se pone muy nervioso, no tenía un discurso preparado, intenté dedicárselo a las personas que sufren una enfermedad y a las personas que acompañan. Cuando estaba hablando de Argentina, hablé de mis hijos, intenté hablar de las madres de mis hijos, pero en un momento sentí una especie de... dije me estoy metiendo en una y reculé". El actor, también agregó: "Por eso quizás cuando hablé de un amor, era el amor que me han dado, el amor del público, el amor de mis parejas, las mamás de mis hijos, luego he tenido otras parejas. Pero no era un mensaje ni una indirecta". A su vez dijo: "No voy a responsabilizar, hacerme la víctima, está todo bien. Podría ser un chiste, pero si molestó a alguien, ya está. Obviamente porque estaba Carolina con su marido, a quien respeto y quiero, tenemos la mejor. Pero se dio una cosa incómoda que no era la idea".