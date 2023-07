Esperó a su novia con un gran gesto y una pregunta de ella lo desestabilizó: “No puedo creer que sean así”

Un usuario de Twitter compartió con sus seguidores una cómica situación que protagonizó junto a su pareja, en donde él quedó expuesto y se viralizó dentro de la red social.

En Twitter no solo abundan memes, sino que en esta red social también se encuentran las mejores situaciones y anécdotas que los mismos usuarios relatan en unos pocos caracteres. Algunas historias resultan graciosas, e incluso otras rozan lo absurdo, pero lo cierto es que si resultan llamativas se convierten en virales.

Este fue el caso de un usuario que compartió con sus seguidores una situación que protagonizó junto a su novia, la cual despertó las risas del resto de la comunidad tuitera porque el joven tuvo intenciones de sorprender a su pareja con un tierno gesto, pero ella se le adelantó y le hizo una pregunta que lo descolocó.

Resulta ser que el usuario de Twitter “narcomodelo” contó que quiso sorprender con un tierno gesto a su enamorada. “Esperé a mi novia con picadita y vino y le pregunté ‘Contame de tu día’”, comenzó diciendo el joven en su tuit, pero como las mujeres tienen un "sexto sentido" para detectar ciertas cosas, la novia rápidamente sospechó que detrás de tanta atención y cariño se escondía algo más. Y estaba en lo cierto.

La novia, casi instantáneamente al ver tantas atenciones, no lo pudo evitar y le preguntó a su novio: “¿Qué cag*** te mandaste?”. “No puedo creer que sean así las minas”, comentó el joven, quien al final terminó dándole la razón a su novia y se comprobaron las sospechas de esta, ya que el autor del tuit confesó que había roto “dos platos”.

Como todo aquello que causa risa, despierta el interés o llama la atención de los usuarios, el tuit de “narcomodelo” no fue la excepción a la regla y la graciosa situación que relató se hizo viral, recolectando más de 71 mil "Me gusta". Los usuarios opinaron sobre el tierno gesto que el joven quiso tener hacia su novia, y destacaron que ella se le adelantó y descubrió sus verdaderas intenciones, e incluso algunos compartieron anécdotas similares.

“Siempre están un paso adelante. No hay nada que hacer, solo tratar de no mandarse ninguna”, comentó un usuario. “Mi ex un día cayó con flores y chocolates, de la nada me enojé y me fui a dormir. Meses después terminó admitiendo que en ese momento se la había mandado y me cagó con otra. Hoy en día sigo desconfiando de los regalos o detalles que surgen de la nada”, compartió una usuaria. “No son así las minas, el problema es hacer toda esa bienvenida solo cuando te mandas una cag***. Es un patrón que repiten los hombres, no es un don que tienen las mujeres”, opinó una joven.