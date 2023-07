Rodríguez Larreta y Bullrich viajan a Santa Fe a la espera de los resultados de la elección provincial

El jefe de Gobierno llegará junto a Gerardo Morales y a Martín Lousteau para respaldan a Maximiliano Pullaro. La ex ministra de Seguridad apoya a Carolina Losada y Federico Angelini.

Patricia Bullrich aterrizó en el Aeropuerto de Rosario a las 18:20 de este domingo. Viajó a esa ciudad para respaldar a Carolina Losada, precandidata a gobernadora de Santa Fe por Juntos por el Cambio (JxC). Por su parte, Horacio Rodríguez Larreta llegará a las 21 y se dirigirá al búnker de Maximiliano Pullaro, el otro contendiente del frente opositor que disputa por la gobernación. Los caminos de la interna provincial se bifurcaron tanto como los de la puja nacional entre el larretismo y el bullrichismo. Es la tercera provincia más grande del país, clave para la elección presidencial: el jefe de Gobierno y la ex ministra de Seguridad de la Nación consideran clave lograr una foto triunfal.

Rodríguez Larreta viene de una gira por el norte del país. Ayer estuvo en Santiago del Estero y Catamarca, en modo campaña. Durmió poco. Aprovecha los vuelos para repasar la agenda de cada provincia que visita, habla con sus asesores y, cuando encuentra un hueco, concilia el sueño algunos minutos. Esta mañana estuvo en la Ciudad de Buenos Aires, con temas de la agenda doméstica. Visitó el Festival de café de CABA. Lo intercaló con llamados y reuniones política. Pero en todo momento, su mente estaba posada en Santa Fe. A 27 días de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), la elección en ese distrito es central para la interna nacional. Incluso, puede resultar decisiva.

Mientras que Bullrich protagonizó ayer un acto de volumen político en el conurbano y el interior bonaerense. Visitó General Rodríguez y Mercedes junto a Néstor Grindetti, su precandidato a gobernador bonaerense. El jueves había estado en Santa Fe, junto a Losada. La ex ministra de Seguridad no suele ir los domingos a todas las elecciones provinciales. No obstante, conoce de la centralidad de este comicio y ayer dejó trascender que iría a Rosario esta tarde. Larreta, por su parte, había deslizado desde el lunes pasado, que su intención era estar junto a Pullaro, sea cual fuere el resultado.

En Santa Fe, JxC armó un “frente de frentes” integrado mayoritariamente por la UCR, el PRO y el socialismo. Compiten por la gobernación Pullaro, Losada y la socialista Mónica Fein, otrora intendenta de Rosario. El larretismo cerrró filas detrás del diputado provincial del radicalismo. Es una alianza que se entrelaza con el vínculo que Larreta tiene con Gerardo Morales, gobernador de Jujuy y su compañero de fórmula, y con Martín Lousteau, precandidato a jefe de Gobierno porteño por Evolución radical. Pullaro es un dirigente que se identifica con el espacio que lidera el senador nacional de la UCR. Su compañera de fórmula, Gisela Scaglia, es vicepresidenta del PRO santafesino y dirigente alineada con Larreta. En Rosario, Pullaro lleva como candidato a intendente al conejal y periodista Miguel Tessandori.

Bullrich, en cambio, respalda la candidatura de Losada. Mauricio Macri también dio su apoyo claro a la senadora del radicalismo. Esos alineamientos devinieron en que Federico Angelini, diputado nacional y persona de confianza de ambos referentes del PRO, sea el precandidato a vicegobernador que acompaña a la periodista. En Rosario, principal distrito electoral de la provincia, hicieron un pacto con el actual intendente, Pablo Javkin, que busca la reelección.

Bullrich llegó a Rosario junto a Luis Petri, su compañero de fórmula presidencial. Viajaron con Damián Arabia, precandidato a diputado nacional por CABA y armador bullrichista, y a Laura Alonso, ex titular de la Oficina Anticorrupción. Volaron en vuelo de línea, por Aerolíneas Argentinas, esta tarde. Al llegar a Rosario, Bullrich y su equipo se trasladó al Salón Metropolitano del shopping Alto Rosario, donde montó su búnker de campaña Losada.

Larreta, por su parte, tiene previsto llegar a Santa Fe a las 21. Viajará junto a Waldo Wolff, secretario de Asuntos Públicos de CABA, y a Christian Coelho, su jefe de prensa. En Rosario lo esperan Álvaro González, diputado nacional y armador larretista en esa provincia, y Jorge Faurie, ex Canciller y precandidato a diputado nacional de JxC en Santa Fe.

Martín Lousteau, mientras tanto, ya se encuentra en la provincia. El senador llegó a las 18:05 al Hotel Ariston, donde está la sede de campaña de Pullaro. Viajó en auto junto a Emiliano Yacobitti, diputado nacional y armador nacional de Evolución Radical, y a Matías Méndez, su jefe de prensa. Quien también se sumará es Gerardo Morales. El presidente de la UCR nacional tiene previsto aterrizar en Santa Fe a las 20:30.

Larreta y Lousteau estuvieron en contacto durante el día con Pullaro y sus operadores políticos de confianza en Santa Fe. Lo propio hizo Bullrich con el comando de campaña de Losada. Damián Arabia interactuó de modo constante con el búnker bullrichista en Santa Fe para recabar información.