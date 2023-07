La alarma de su casa comenzó a sonar, revisó las cámaras de seguridad y encontró una situación insólita

El usuario de Twitter pensó que le habían entrado a robar, pero por las cámaras de seguridad pudo ver lo que realmente estaba sucediendo.

Un joven contó en Twitter el tenso momento que vivió cuando le sonó la alarma de su casa. En su perfil, dijo que lo primero que pensó fue que le habían entrado a robar, sin embargo, a través de la cámara de seguridad pudo comprobar que estaba equivocado.

En su cuenta, compartió una parte del clip que rápidamente se hizo viral en la aplicación del pajarito celeste. Junto al video, relató con tono humorístico lo que realmente sucedió: “Ha saltado la alarma de mi casa y pensaba que era un ladrón, pero resulta que mi aspiradora y mi lámpara se han ido a follar”.

Rápidamente, el posteo consiguió más de 30.000 “Me gusta” y cerca de 5000 retweets. Los usuarios de internet no tardaron en opinar: “Entiendo a la aspiradora, la verdad está guapa la lámpara”, “La aspiradora es la activa” y “Me ha pasado alguna vez jajaja. La aspiradora me salta la alarma de casa, aunque aun no ha tenido romances con otros electrodomésticos jajajaja. Buenísimo”.