Matt Damon reveló por cuál de sus películas cayó en depresión

El actor Matt Damon contó que trabajó en una película y cayó en depresión.

Matt Damon es uno de los actores más conocidos de Hollywood y trabajó en una gran cantidad de películas, de todo tipo de género. Sin embargo, en su carrera, aceptó papeles que no quería y hay un film que lo hizo caer en depresión.

En una entrevista con Jake´s Takes,, el actor no reveló el nombre de la película pero habló de su experiencia.

“Sin nombrar ninguna película en particular… A veces te encuentras en una película que sabes que, quizás, no sea lo que esperabas que fuera, y sigues haciéndola. Recuerdo que, a mitad de la producción, cuando aún te quedan meses para terminar y has llevado a tu familia a algún sitio y les has causado inconvenientes, mi mujer me levantó porque caí en una depresión del tipo ‘¿Qué he hecho?’”.

También, mencionó que su esposa, Luciana Barroso, fue le motivo por el que pudo salir de la depresión y continuar con el proyecto.

“Ella sólo dijo: ‘Ya estamos aquí’ (…) Me enorgullezco, en gran parte gracias a ella, de ser un actor profesional y lo que significa ser un actor profesional es que vas y haces la jornada de 15 horas y lo das absolutamente todo, incluso en lo que sabes que va a ser un esfuerzo perdedor. Y si puedes hacerlo con la mejor actitud posible, entonces eres un profesional, y ella me ayudó mucho con eso”.