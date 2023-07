A su hijo se le cayó el cucurucho al piso, se lo cobraron y se hizo el "picante"

Un usuario de Twitter compartió la queja que un cliente le dejó a una heladería y recibió todo el apoyo de los lectores cuando mostró la respuesta que le dejaron los dueños del comercio.

Al comprarle a su hijo un cucurucho de dos gustos, mostró su enojo con los trabajadores del lugar por cobrarle un "accidente" que el pequeño tuvo con su pedido.

Al niño se le cayó el helado al piso y los vendedores lo ayudaron a limpiar el enchastre ocasionado. Sin embargo, el enojo del comprador llegó cuando en el lugar le dijeron que debería pagar por el producto perdido.

Si bien no sabemos cómo reaccionó el hombre en ese preciso momento, lo cierto es que no dudó en dejar su postura una vez que llegó a su casa: luego de buscar el lugar en Google, dejó una reseña negativa en la página. Desde la heladería, en tanto, no se quedaron callados.

Un usuario de la red social Twitter llamado "soycamarero", conocido por compartir las diferentes reacciones de los clientes en diversos negocios, publicó tanto la opinión que le escribió el comprador como la respuesta que mandó la página de la heladería y les preguntó a los lectores qué opinaban al respecto.

En la reseña del cliente se puede leer: "Helados caros, personal poco atento y encargado nefasto. Van a por el agosto y punto. Teniendo en cuenta que es una zona familiar mal que no nos cuiden. Una vergüenza". Su enojo, no obstante, no tuvo peso, debido a que el accidente fue de su hijo y no por parte de los empleados.

Ante esa negativa opinión, los dueños de la cadena de heladerías, conocida en España, le contestaron: "Disculpe, pero esta reseña no es más que un rebote por cobrarle el helado que se le cayó a su hijo de 8 años. Usted quiere cobrar su nómina entera, así que nosotros queremos cobrar el producto y el servicio. La hostelería está cansada de regalar las cosas y de que se nos trate como a esclavos de 4 mal educados. ¡Inflación para todos! No solo en vuestras casas... A nosotros nos sube todo igual o más que a los ciudadanos".

El tuit no tardó en hacerse viral y recibió el apoyo de los usuarios de la red social del pajarito, quienes se pusieron del lado de los comerciantes y comprendieron su situación.