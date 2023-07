Osvaldo Granados se centró en las elecciones de Santa Fe en su editorial sobre economía y política de Radio Panorama.

Este lunes, como todos los días, el licenciado Osvaldo Granados tuvo su espacio en Radio Panorama, en la que se refirió a las elecciones primarias llevadas a cabo este pasado domingo, en el que el el precandidato a presidente de Juntos por el Cambio, Maximiliano Pullaro obtuviera una amplia diferencia de votos sobre Carolina Losada y Mónica Fein.

“Lo de Santa Fe fue una Catástrofe. Para el gobierno esto fue una paliza y hubo dos cosas que llamaron la atención: la primera fue la diferencia. No se esperaban tanta diferencia de votos. La segunda es lo que sacó el candidato de Grabois.

Sobre estos resultados, Granados indicó que “la orden de Cristina es no perder ni una provincia más. Por eso pidió que le dieran todo el apoyo necesario a Capitanich”.

“Massa no quiere que Grabois sume más del 4 o 5% y teme que llegue al 10% por el voto de la gente que por alguna y otra razón lo quiera votar dentro del peronismo”, remarcó el licenciado y agregó: “Por más que Grabois esté haciendo un esfuerzo desesperado por parecerse a los últra kirchneristas no deja de haber una cierta desconfianza y espera que gran parte, sobre todo de los más jóvenes, vayan a votarlo a Grabois en la interna. Por eso lo de ayer fue un llamado de atención. Se pensaba que se podía perder, pero no por tanto. Ahora tienen que ver qué pasa con el Chaco”.

“La madre de todos los ajustes se llama inflación. Gracias a la inflación, jubilados y pensionados cobraron 13,7% menos en este año”, enfatizó.

“Está todo muy complicado. Lo de Santa Fe fue en parte una sorpresa, por la diferencia a favor de Larreta y no de Bullrich. Y por otro lado hay algunas dificultados para saber hasta donde puede crecer Grabois, y hasta dónde a Massa le preocupa ese crecimineto”, resumió el licenciado Granados.