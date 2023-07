Rossi: "No hay que sacar conclusiones linealmente transportadas de elecciones provinciales a elecciones nacionales"

El jefe de Gabinete se refirió a los resultados electorales provinciales y consideró que la compulsa de Santa Fe estuvo fuertemente provincializada.

El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, afirmó hoy que no se deben "sacar conclusiones anticipadas" de los resultados electorales provinciales y consideró que la compulsa de Santa Fe estuvo fuertemente provincializada.

Luego de participar de un acto en Casa Rosada, y en diálogo con la prensa acreditada, el ministro coordinador dijo que no se debe "transportar" linealmente lo sucedido en los distritos a la futura contienda nacional.

"Ni cuando ganamos elecciones en los distritos, ni cuando los resultados no nos fueron favorables, me han escuchado a mi decir que el mérito o la lógica del resultado tiene que ver con las políticas nacionales. No hay que sacar conclusiones anticipadas o linealmente transportadas de elecciones provinciales a elecciones nacionales", señaló sobre las PASO de Santa Fe, en las que el frente opositor de Juntos por el Cambio (JxC) fue el más votado.

Rossi analizó que la de Santa Fe "ha sido una elección fuertemente provincializada" y destacó que "los temas que se debatieron han tenido que ver con temas provinciales".

"Esta es una primera elección. Las PASO tienen dos elecciones. Habrá una segunda en septiembre. Antes tenemos las PASO nacionales. Tenemos que tomar nota de lo que tengamos que tomar y mirar hacia adelante", afirmó.

Por último, dijo ser "optimista" y subrayó que se va trabajar para "las dos elecciones", en referencia tanto a las de la provincia como a los comicios generales del 22 de octubre.