Nicole Neumann negó la existencia de la supuesta denuncia de su hija Indiana: “Es lamentable”

La conductora regresó de unas vacaciones por Miami y respondió a las consultas sobre las acusaciones por violencia psicológica intrafamiliar.

Este lunes por la mañana Nicole Neumann regresó de unas vacaciones en Miami y fue abordada por un móvil de Intrusos (América) en donde la consultaron por la denuncia que le habría formulado su hija mayor, Indiana Cubero, por presunta violencia psicológica.

“¿Estás al tanto de que hicimos una nota con Fabián Cubero y que contó que él tenía unas vacaciones programadas con las nenas pero que no las pudo hacer porque vos metiste este viaje en el medio?”, le planteó el cronista Gonzalo Vázquez. “La Justicia sabe la verdad. Yo no tengo nada que decir”, respondió Nicole con sequedad, saliendo del aeropuerto de Ezeiza hacia el estacionamiento.

“Él dijo que estaba en una situación complicada como para llegar a un acuerdo. ¿Es compleja la situación entre ustedes?”, insistió el notero sobre el mismo punto. “No tengo nada que decir. Estoy con mis niñas, venimos de unas vacaciones divinas”, respondió la conductora, haciendo referencia a que acababa de volver de viaje con Allegra y Sienna. “Él dijo que había pedido el viaje antes, que vos interpusiste esto y que se quedó sin vacaciones con las nenas”, retomó el periodista. “En la Justicia está la verdad y los tiempos. Y eso es todo lo que tengo para decir”, quiso cerrar la modelo.

“¿No hay nada que le quieras responder? Él ha sido muy duro con vos”, volvió a preguntarle el notero del programa. “Absolutamente nada. Cuando uno está tranquilo, sabe que la verdad, la Justicia y todo...”, comenzó respondiendo Nicole, pero dejó inconclusa la respuesta, ya que estaba guardando parte de su equipaje de vacaciones en la camioneta que la fue a buscar. Sin embargo el cronista quiso volver sobre el punto de la supuesta denuncia formulada por Indiana y Neumann fue tajante: “Eso no existe, siguen hablando de algo que no existe”.

“Es muy lamentable por las menores. La verdad, lamentable. Me molesta que haya menores en el medio y que pasen por cosas que no deberían pasar”, agregó a continuación, sin ganas de seguir hablando de eso y de ningún otro tema. Solamente, como al pasar, dijo que está “todo bien” en cuanto al venidero casamiento con José Manuel Urcera, el cual estarían organizando para efectuarlo a fin de año.

La doctora Lidia Rosenstein, abogada de Cubero, había hablado con Georgina Barbarossa en A la Barbarossa (Telefe) y dio detalles de la presunta denuncia por violencia psicológica que Indiana habría presentado en contra de la modelo en el Juzgado de Familia N°2 de Tigre. Cabe destacar que la menor vive con su padre desde diciembre.

“Indiana estaba viviendo algo terrible y le pidió a su papá si podía ir a vivir con él. Él le decía que estaba con su mamá y era lo que correspondía, así es el convenio. La niña muy hábilmente grabó a su mamá para poder demostrarle a su papá el maltrato del que era objeto”, comenzó diciendo la letrada en el programa. También apuntó directamente contra el novio y futuro marido de Nicole: “En esa grabación hay situaciones donde se escucha decir a un tercero cosas que no son agradables, es una persona violenta que ya tiene dos denuncias en su contra”.

Pese a esta versión que surgió por el lado de Fabián, otra muy distinta hizo eco por el lado de Neumann. Fue el doctor Rafael Cúneo Libarona, el abogado de la modelo quien, en diálogo con Ángel de Brito para LAM explicó y ratificó que la jueza Silvia Celina Sendra nunca dictó sentencia en relación a la demanda en cuestión, y que según la abogada de Cubero está en pleno proceso. Por el momento la menor sigue viviendo con su papá y sin tener contacto con su mamá.

Es en medio de ese panorama, Cubero y Mica Viciconte tenían previsto comenzar sus vacaciones la noche del domingo 16, acompañados de las hijas del jugador. Sin embargo, el regreso al país de Nicole y Urcera se produjo en las primeras horas del 17, lo que provocó que deban retrasarse los planes. “Estoy al tanto que no voy a tener las vacaciones que tenía que tener, pero no pasa nada. Estaba pautada otra cosa pero son cosas que pasan. Tendré menos tiempo a las nenas de vacaciones. Hablo mucho con las psicóloga para tratar de encaminar las cosas”, dijo el exfutbolista en Intrusos.

Respecto de si cree que se puede llegar a un acuerdo, aclaró: “Hoy en día está complicado, pero seguiremos intentando. Siempre hay cosas, ahora está lo de las vacaciones, después aparece otra cosa y otra cosa... y se vuelve difícil, pero bueno, hay que ser optimista”. Respecto de cómo seguirán los días, aclaró: “Tendré a las nenas menos tiempo del que me corresponde, pero tampoco me voy a hacer mucho drama ya”. Por su parte, Viciconte expresó: “Lo que más me perjudica es que yo pienso en que Luca pueda disfrutar de sus vacaciones, solo eso”.