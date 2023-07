Silvina Luna salió de terapia intensiva, pero su estado sigue siendo delicado

A pesar de que la modelo continúa con los mismos cuidados, los médicos decidieron cambiarla a una habitación común para incentivar a que siga avanzando en su recuperación.

Silvina Luna se encontraba en la terapia intensiva del Hospital Italiano desde la noche del 13 de junio, pero en las últimas horas fue traslada a una habitación común. A pesar de que continuará con los mismos cuidados, los médicos decidieron cambiarla de habitación para motivarla a que continúe con su recuperación. .

“Hoy la cambiaron de piso, ya no está en terapia intensiva. Está en una habitación, pero con la misma aparatología y control que en la terapia intensiva”, aseguró Ángel de Brito cuando dio la primicia al aire de LAM (América). Y agregó: “Me cuentan que es algo que hacen habitualmente los médicos para alentar psicológicamente a los pacientes porque la terapia intensiva es muy dura, sobre todo para una persona que está consciente”.

En ese sentido, el conductor explicó que se trató de un procedimiento habitual en este tipo de casos. “Como Silvina tuvo ciertas mejorías, como está consciente y activa. Decidieron hacer esto: cambiarla a una habitación común”, precisó.

De Brito también informó que a Silvina le encontraron agua en los pulmones, pero que se trata de un problema que parece estar bajo control con el tratamiento. “Empezó a incorporarse, a ponerse de pie, a partir del trabajo con los kinesiólogos. Todavía no tiene la fuerza para mantenerse parada, pero el primer intento estuvo y es muy importante. No aguanta los dolores, por eso recibe tanta medicación. También están tratando de que se alimente bien y sigue con las meditaciones a full”, enumeró.

Por último, el periodista aseguró que a Luna le están haciendo muy bien las muestras de cariño que reciben. Sin embargo, dejó en claro que la ex Gran Hermano no quiere recibir visitas por el momento. “No quiere ver a nadie porque se siente débil, y, los que trabajamos con ella, sabemos que es muy coqueta y no quiere que nadie la vea así”, completó.

Cuál había sido el último parte de Silvina Luna

“Se encuentra lúcida y con signos vitales estables. Actualmente, mantiene el tratamiento de diálisis tres veces por semana, alimentación vía oral y un plan de rehabilitación muscular. Debido a que su evolución es favorable, se planifica el pase a sala de internación general en los próximos días, donde se le brindarán los cuidados necesarios”, indica el último parte médico sobre la salud de Silvina Luna que el miércoles pasado compartió Fernando Burlando, abogado de la modelo.

Además, el parte incluyó un mensaje de los familiares de la ex Gran Hermano. “Adelantamos que el viernes, en oportunidad de recibir el informe de epicrisis, daremos más detalles sobre su salud y proceso de evolución. De esta manera queremos responder al genuino y conmovedor interés de toda la gente que desde el inicio de este proceso ha estado pendiente”, expusieron.

Por último, agradecieron a todos los que se preocuparon por la salud de Silvina. “Significan, tanto para nosotros como para ella, un invalorable sostén por la fuerza de sus oraciones”, concluyeron.

Cuál es el tratamiento que está realizando Silvina Luna

Días atrás, Ángel de Brito había sorprendido al contar que Silvina Luna estaba mucho mejor de ánimos. “Ya agarró su celular, no le manden mensajes porque no tiene el WhatsApp ni las redes, ni nada. Usa el celular para hacer meditaciones, que ella ya venía haciendo, así que las escucha a través del celular”, advirtió.

Respecto al tratamiento al que se está sometiendo a diario, el periodista explicó que la diálisis es de seis a ocho horas. “Es una carga bastante pesada”, expuso. Y agregó: “Está mucho tiempo acostada y eso le genera muchos dolores, pero sigue respirando por sí misma, sin el respirador como estaba conectada antes”.

Asimismo, los amigos de Luna comentaron que ahora “está tomando la iniciativa”. De Brito dijo: “Ella volvió a ser más como Silvina Luna”. “Ya empieza a hacer algunos chistes y a mejorar su ánimo, a pesar de que el cuadro sigue siendo complicado. Todo esto lo cuento como una leve mejoría. Sé que mucha gente quiere escuchar noticias de Silvina y que mucha gente la quiere”, indicó.

Por último, el presentador explicó en detalle el proceso que Silvina debe atravesar para poder recibir un trasplante de riñón: “Lo primero que deben hacer es eliminar la bacteria, lo cual es un tratamiento que, como ella mencionó aquí, lleva un año, y aún faltan 10 meses más de diálisis para eliminar completamente la bacteria antes de llegar al trasplante”.