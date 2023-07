Nacha Guevara contra Lali: "Está muy subida al caballo, después se deprime"

La actriz y cantante apuntó contra la diva del pop luego de haberla convocado para colaborar en una canción suya, propuesta de la cual no obtuvo respuesta.

Nacha Guevara lanzó una polémica frase contra Lali Espósito días después de que esta revelara que sufrió trastornos de ansiedad en ciertas etapas de su carrera.

La actriz y cantante de 82 años reveló que tiene intenciones de cantar junto con Nicki Nicole y otras artistas jóvenes, entre las cuales se encuentra Lali, pero acto seguido dio a conocer el problema que tuvo para comunicarse con ella.

"Están muy ocupadas. Pensé en llamar a Lali para la canción Andate al carajo y nunca me contestó. Están muy subidos al caballo me parece. Después se deprimen", disparó Nacha contra Lali ante la nula respuesta que recibió de su parte.

La frase que lanzó Guevara en diálogo con Fer Dente para su ciclo en América TV rápidamente se viralizó en las redes sociales, donde centenares de fanáticos de la ex Casi Ángeles salieron al cruce por su repudiable broma sobre la salud mental de la artista.

QUÉ DIJO LALI DE LA ANSIEDAD



Espósito, de 31 años, reflexionó sobre cómo cambió en su forma de trabajar recién cuando llegó a las tres décadas de vida y tras varios episodios que llamaron su atención.

"Recién a mis 30 pude aprender a decir 'no puedo'. Me mal acostumbré a hacer muchas cosas y locas, y recién en el último tiempo aprendí a reacomodar mi trabajo", explicó la cantautora en el podcast No Hagas Lo Fácil, de Spotify.

"La serie está buena, la música está buena. Pero cuando te empieza a dar una taquicardia y te tiembla el brazo, decís 'che, esto es raro'. Me di cuenta hoy lo importante que es conservar mi psiquis", aseveró Lali.