Así lo expresó el economista durante una entrevista televisiva. "No viene ningún sangriento", anticipó.

El economista, Carlos Melconian, dijo que ningún candidato presidencial le planteó hacer un "ajuste brutal", en declaraciones a TN, contra las acusaciones del Gobierno a la oposición ante una eventual derrota de Unión por la Patria en las elecciones.

Melconian ratificó las declaraciones que hizo una semana atrás en el ciclo Democracia y Desarrollo, organizado por el Grupo Clarín, en el que expresó: "Acá no viene ningún sanguinario, no viene ningún ajuste, no viene a correr sangre".

El economista mencionó: "Dije en ese seminario que no hay tal cosa (un 'ajuste brutal', por lo menos en lo que estamos preparando, y en mi contacto en privado con candidatos a presidente, incluso en lo personal y en el equipo que lidero no tenemos ningún interés en eso".