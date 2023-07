Habló el árbitro agredido en un partido de fútbol amateur: “Me podría haber matado”

El referí que recibió una patada en la nuca que lo dejó inconsciente afirmó que "tiene un Dios aparte" y dijo que no dimensionó lo ocurrido hasta que vio el video.

El árbitro que fue agredido durante un torneo de fútbol amateur en el partido bonaerense de Avellaneda, habló sobre lo ocurrido y puso el foco sobre la violencia que se vive en ese tipo de competencias. Además, apuntó contra su agresor, que falleció en las últimas horas, y señaló que "lo podría haber matado".

"Me siento dolorido, fue una patada muy brutal. No esperaba la reacción de este muchacho", sostuvo Ariel Paniagua anoche en diálogo con Telefé.

El referí debió ser hospitalizado tras recibir una patada en la nuca por parte del jugador Alexander Willians Tapón (24) luego de haberle sacado una tarjeta roja a un compañero de su equipo.

"No me esperaba esto, jamás pensé que me iba a pasar", manifestó sobre el violento episodio que lo tuvo como protagonista durante un partido disputado en el complejo deportivo "Estación 98". "Me podría haber matado. No justifica. No hay contexto para que me pegue una patada de esa manera", agregó.

Al respecto, relató: "Cuando le saco la tarjeta roja al 7 este me tira un cabezazo, me voy unos pasos atrás. No le saco la vista porque pensé que venía de él la reacción, pero ahí lo veo al 10 que me empieza a tirar los puños y que me venía a patear y después no me acuerdo más nada".

"Esto quiero que sirva más que nada para que no vuelva a pasar, para que tomen conciencia los jugadores y quienes organizan estos torneos amateurs", expresó Paniagua, quien señaló que recobró el conocimiento mientras era trasladado en ambulancia al hospital municipal, centro médico donde quedó internado varias horas.

Por otra parte, el árbitro hizo hincapié en que ser referí es su trabajo y remarcó que como profesionales no deberían verse expuestos a ese tipo de agresiones. "Me dedico a dirigir estos campeonatos. Esto es un trabajo para mí, para salir adelante por la situación hoy en día. No hay otra manera de sobrevivir", expresó.

"No es algo que uno debería estar aguantando", remarcó Paniagua y afirmó que "los árbitros recibimos todo tipo de agresiones, malas palabras y golpes", aunque reconoció que es la primera vez que le sucede algo similar. "Gracias a Dios estoy con mis hijos y mi familia. Tengo un Dios aparte", añadió.

Tras afirmar que continúa con dolor de cuerpo y de cabeza, se refirió al video que se viralizó sobre la agresión y concluyó: "No tomé dimensión de lo que pasaba hasta que miré el video. Los he visto a camaradas míos aguantando muchas cosas. Muchas veces nos tenemos que encerrar en el baño por las agresiones de los jugadores".