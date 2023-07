Larreta presentó sus propuestas para impulsar energías renovables y le respondió a los funcionarios de Bullrich

El precandidato presidencial del PRO, Horacio Rodríguez Larreta, salió a responder las críticas y reclamos del bullrichismo. "Siempre estamos del lado de la paz", dijo tras un acto en Jujuy junto a Gerardo Morales donde presentó un plan para impulsar energías renovables.

En el marco de la presentación de un plan para impulsar energías renovables, que dio a conocer desde Jujuy y en compañía del gobernador Gerardo Morales, Horacio Rodríguez Larreta respondió al comunicado de candidatos de Patricia Bullrich por los dichos del diputado Juan Manuel López. López dijo el pasado domingo imaginar un gobierno de Bullrich “como la serie del 2001″ y desató el enojo de los referentes que acompañan a la exministra de Seguridad en su carrera presidencial.

“Nosotros siempre estamos del lazo de la paz. No han escuchado ni un solo comentario, ni una sola crítica personal o comentario personalizado. Jamás he dicho un agravio de nadie. No lo hice y no lo voy a hacer porque no es mi espíritu, y porque estoy convencido de que no es bueno para la Argentina No lo hago por más que otros y otras lo hagan conmigo”, sostuvo el también precandidato a jefe de Estado. “Para ganarle en la elección al kirchnerismo, bajar la inflación y recuperar el salario real, tenemos que estar juntos. Para eliminar a las mafias de las drogas, tenemos que estar juntos. Por eso siempre nos van a ver a nosotros trabajando por la unidad. Y repito, jamás escuchan ni una sola crítica que salga de mi boca”, cerró.

Antes de ofrecer una contestación a la carta pública que se viralizó en la red social Twitter, Rodríguez Larreta se expresó en la misma sintonía: “Nosotros vamos por la Argentina de la paz. Llevamos 40 años de peleas, agresiones, de violencias, de empezar de cero porque lo que hizo el gobierno anterior no hizo nada. Los resultados están a la vista. Proponemos un camino diferente, el camino de la paz, de la acción, de la convivencia democrática, el de comprender a otro que piensa diferente. Convocamos a la Argentina de los dichos y hechos. Pero esto no es con todos. Con el kirchnerismo no tenemos nada que ver o negociar”.