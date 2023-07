Por el aumento de precios cayeron las ventas de contado y hay faltante de productos

Empresario supermercadistas de Santiago del Estero revelaron que los aumentos en distintos produtos de la canasta familiar se mantienen tal como viene ocurriendo desde ace varias semanas.

La situación económica argentina se mantiene en un panorama complicado. La inflación es el origen de la constante aumento de precios, lo que a su vez tiene efectos en lo que es la actividad comercial.

Noticiero 7 habló con Héctor Ciapino, empresario supermercadista de la ciudad de La Banda, quien explicó: “en meses anteriores algunos rubros subían dos o hasta tres veces por mes. Desde junio han aumentado sólo una vez por mes, pero han aumentado 10%, una cifra importante. Por lo tanto, podemos decir que la inflación se mantiene en casi todos los rubros. Son muy pocos los rubros que se han mantenido en precio”.

“El huevo, que es un producto fundamental, no ha subido de precio. Y la carne ha aumentado solamente un 4%. Todos los demás rubros se han movido, inclusive hay algunos que están faltando, como por ejemplo el arroz. Hay productos de primera marca que no están en góndola, pero por suerte hay sustitutos, de marcas de segunda línea, pero no se puede decir que estamos sin ese producto”, aseguró Ciapino.

Respecto a cómo está la situación comercial en la provincia, el empresario aseguró que “en Santiago ha sido muy especial, dado que han habido aumentos tantos en la administración pública como en las asignaciones familiares, lo cual ha potenciado la venta en los supermercados. Para nosotros son muy importantes las tarjetas sociales, este mes ha sido una inyección importante que nos ha ayudado a trabajar en el mes de junio”.

“Venimos en un panorama complicado, las ventas de contado han caído muchísimo. Los aumentos del dólar no ayudan para nada a la economía argentina, que es totalmente dependiente de la moneda estadounidense y se refleja rápidamente en aumentos de precios”.