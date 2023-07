Encontraron el arma con la que el jugador de fútbol amateur se suicidó

Williams Alexander Tapón, estaba imputado por "homicidio agravado por alevosía en grado de tentativa en el contexto de un espectáculo deportivo". Fue encontrado muerto en una zona baldía del ferrocarril Roca en Gerli.

Tras un rastrillaje de la Policía bonaerense en el barrio donde se suicidó Williams Alexander Tapón, el jugador amateur que golpeó al arbitro en la nuca, encontraron el arma del futbolista que permanecía desaparecida desde ayer a la noche. Según informaron, uno de los familiares del joven se había llevado el revolver mientras movían el cuerpo y ya lo entregó a la policía. Resta hacer las pruebas de compatibilidad entre el arma y la herida de bala de Tapón. Fuentes policiales habían precisado mientras la buscaban que "por el lugar y la oscuridad anoche no se encontró nada", por lo que la fiscal Alejandra Olmos Coronel ordenó un nuevo operativo. "Tapón se quitó la vida en las vías del ferrocarril Roca cercano a su domicilio. Allí lo encuentran familiares y amigos. El cuerpo es movido y llevado a la vereda de su casa, a unos 30 metros. El ambiente era muy tenso. La fiscal autorizó el retiro del cuerpo, pero el arma no estaba", informaron. La primera hipótesis que tiene la Justicia es que el joven de 24 años se suicidó ya que minutos antes de aparecer muerto al costado de las vías del tren en Gerli le envió audios pidiéndole perdón a su hermana y su novia: "Hasta acá llegué, me voy con la vieja". El joven estaba imputado por "homicidio agravado por alevosía en grado de tentativa en el contexto de un espectáculo deportivo", luego de que se diera a conocer la brutal agresión contra el árbitro Cristian Paniagua durante un partido en Avellaneda. Además, APREVIDE le había prohibido de por vida el ingreso a espectáculos deportivos en la Provincia. Estas cuestiones judiciales habrían sido clave para que tomara la decisión de quitarse la vida, esbozó su pareja: "Al rato me llega un audio de él. Estaba llorando. Se despidió y me dijo que cuide a nuestros hijos y que prefiere que vean todo de una a que lo vean todos los días sufriendo en la cárcel, y ahí lo hizo", relató Agustina, su novia.