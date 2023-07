Los candidatos a parlamentarios del Mercosur debatieron en Libertad de Opinión

Roger Nediani, Luciana Rached y Gastón Rúiz, abordaron el objetivo que tiene el organismo y abogaron por profundizar los vínculos.

Este martes en un nuevo programa de Libertad de Opinión, los precandidatos a Parlamentarios del Mercosur mantuvieron un debate de cara a las elecciones. Expusieron sus puntos de vista y plantearon cómo vislumbran el organismo que une a varios países de la región.

Roger Nediani por el Frente Renovador, Luciana Rached de Juntos por el Cambio y Gastón Ruíz del Frente de Izquierda; se explayaron en sus propuestas.

Por el lado de Nediani, indicó que el organismo profundiza en los vínculos con otros países; especialmente desde el punto de vista comercial. “Es un organismos relativamente nuevo, que tiene que profundizarse y vincular a los países. También llevar propuestas que favorezcan a todos. Chile está con posibilidades de ingresar al Parlasur. Es importante este organismo para que los vínculos crezcan”, señaló.

Por su parte, Luciana Rached explicó que la idea de la creación de un organismo que una a los países fue Ricardo Alfonsín, y que en algunos aspectos, no cumplió su objetivo para el que fue creado.

“Me parece que estos encuentros, que tienen que ver con la regionalización, Santiago tendrá mucha presencia. Pensemos en el campo como motor y generador de empleo. Tiene que ver con llevar a la mesa las obras que la provincia necesita: obras hídricas que fortalezcan nuestra provincia. El Parlasur no cumplió con el objetivo que fue creado: Alfonsín pensó una integración regional; pero no se ha logrado. No hay políticas concretas para llevar a cabo. No tiene políticas vinculantes”, puntualizó.

A su turno, Gastón Ruíz, del Frente de Izquierda dijo que el parlamento está vacío; “pactan con las empresas. Y esto trae graves consecuencias para la región”. “El parlamento tiene que aplicar políticas para los pueblos. Muchos integrantes del Parlasur son acomodados; planteamos que mes a mes se informe lo que hacen, que sean revocables los cargos, que haya un intercambio en los cargos”, sentenció.