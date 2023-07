Horacio Rodríguez Larreta en LDO: “La Argentina no se soluciona con un slogan”

El actual Jefe de Gobierno porteño y precandidato a presidente de Juntos por el Cambio estuvo presente en Libertad de Opinión y explicó cómo solucionará los problemas que hoy mantienen en vilo a los argentinos.

El actual Jefe de Gobierno porteño y precandidato a presidente de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, visitó la provincia de Santiago del Estero el pasado fin de semana y desarrolló diversas actividades junto a los referentes locales del espacio político.

En este contexto, Rodríguez Larreta participó de un nuevo programa de Libertad de Opinión por Noticiero 7, en donde se refirió a distintos temas referidos a la política de Argentina.

Respecto a su campaña electoral: “Hoy la inflación está matando a todos, hace que la jubilación sea el salario más bajo de la historia. Mi campaña es contarles a los argentinos cómo voy a solucionar los problemas, van a llevar tiempo, no es facil ganar las elecciones”, expresó.

“Hay un plan para recuperar el trabajo y que va de la mano con duplicar las exportaciones, esto lo haremos en dos períodos de gobierno. El mundo necesita los alimentos argentinos, el litio que tenemos en el norte, el gas y petroleo que tenemos en Vaca Muerta, la producción agropecuaria puede crecer mucho, si logramos eso es más trabajo para los santiagueños y argentinos”, indicó.

Luego se refirió a cómo será el plan para bajar la inflación: “Terminaremos con el déficit fiscal el primer año, dejaremos de emitir. Tiene que haber una ley que le de independencia al Banco Central, no haremos ajuste, el ajuste ya lo sufren los argentinos hoy. Hay que estabilizar el tipo de cambio y para eso se necesita más dólares, todos los problemas que tenemos es consecuencia de que no hay dólares y para eso vamos a aumentar las exportaciones”.

“La Argentina no puede competir porque no tiene acuerdos comerciales en el mundo, solo lo tenemos con países que representan el 10% de la población mundial, eso y nada es lo mismo. Con la revolución del trabajo tiene que terminar la industria del juicio laboral, cambiando la ley de multas es la que genera esta bola de nieve de indemnizaciones. La Argentina no se soluciona con un slogan, hay que desburocratizar todo lo que es anotarse para un nuevo trabajo, tenemos problemas de capacitación”, indicó.

Con relación a su plan de unificar el tipo de cambio: “Esto se hace con dos condiciones, primero con dólares en el Banco Central y segundo recuperando la confianza. Si cada vez que tenemos un peso los argentinos salen a comprar dólares no hay nada que aguante”.

Luego se refirió a los movimientos sociales: “Lo primero que vamos a hacer con los movimientos sociales es sacarles el manejo de los planes. El que lo necesita lo va a seguir teniendo, de ninguna manera los voy a cortar, lo que hay que hacer es cambiar el sistema, sacando a las organizaciones sociales como intermediarios y con eso se les saca poder de extorción”.

“El plan social tiene que incentivar el trabajo, hoy es al revés, el que tiene un plan si le ofrecen un trabajo formal no lo toma porque no le conviene, es una locura. En Buenos Aires lo hemos hecho, el que recibe un plan se le anota automáticamente en la bolsa de trabajo”, expresó.

Respecto a su relación con Sergio Massa: “Pensamos muy distinto, él es el kirchnerismo y eso nos fue separando naturalmente. Es parte del gobierno de Alberto y Cristina con un rol protagónico, es el candidato a la reelección del Gobierno, la inflación, inseguridad, educación pública deteriorada, yo propongo algo diferente, un cambio”.