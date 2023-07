Luego de Santa Fe, la interna opositora se traslada a Córdoba que buscará seguir en una “racha ganadora”

El domingo, la capital cordobesa elegirá a su intendente. Patricia Bullrich viajó a la provincia para respaldar al radical Rodrigo De Loredo. El jueves viajaría Horacio Rodríguez Larreta.

Luego de los triunfos en San Luis, San Juan, Chaco y Santa Fe, la atención de Juntos por el Cambio pasa ahora a la Ciudad de Córdoba, donde se dará la anteúltima elección de peso antes de las PASO nacionales (la otra es Chubut). Patricia Bullrich -que perdió la pulseada santafecina- viajó este martes a la provincia y busca darle vuelta de página de la interna en un territorio que le es afín.

Horacio Rodríguez Larreta viajará el jueves e intenta recuperar terreno perdido -entre dirigencia y votantes- en el segundo distrito electoral del país, por el affair Juan Schiaretti. También estará en la provincia el domingo.

El domingo la capital cordobesa elegirá a su nuevo intendente. “Es el 46% del electorado cordobés, tiene más habitantes que varias provincias”, graficaba un dirigente nacional del PRO que participa del armado opositor en la provincia.

JxC lleva como candidato al radical Rodrigo de Loredo, jefe del bloque de diputados de Evolución, el sector de la UCR que comanda nacionalmente Martín Lousteau -aliado larretista-. Pero De Loredo hasta ahora permaneció neutral en la interna presidencial, llegó a sonar como posible vice de Bullrich meses atrás, e incluso manifestó incomodidad cuando Larreta exploró sin éxito un acuerdo electoral con el gobernador de Córdoba, Schiaretti, antes de la elección provincial.

El schiaretismo lleva como candidato a Daniel Passerini, hoy vice intendente. Pero el actual intendente de la ciudad es Martín Llaryora, quien en junio ganó la elección provincial y será el próximo gobernador de Córdoba. Las encuestas prevén un escenario parejo para la elección capitalina, pero el “aparato” pesa mucho en la provincia.

“Cada vez que me subo a un avión, como en este nuevo viaje a Córdoba, siento que fortalezco mi compromiso con los argentinos. Son miles de historias detrás de esos miles de kilómetros recorriendo provincias, ciudades y pueblos. Mi agradecimiento es infinito ante tanta gente que me saluda y me recibe. ¡La fuerza del cambio está en marcha!”, escribió en Twitter Bullrich y acompañó el mensaje con un video en el aeropuerto y en el avión abrazándose, sacándose foto y conversando con otros viajeros.

En la provincia, la candidata presidencial del PRO se rodeó de radicalismo: acompañó a De Loredo en recorrida de campaña junto al senador y probablemente próximo gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo (uno de sus principales aliados provinciales) y el jefe del bloque de diputados nacionales de la UCR, Mario Negri.

De Loredo agradeció la presencia y el acompañamiento: “Es un honor para nosotros y un aliento contar con Patricia. La herramienta de Juntos por el Cambio viene demostrando que está lista para ser una opción culturalmente distinta en la Argentina y este domingo lo demostrará acá en Córdoba cuando ganemos las elecciones”, dijo.

Bullrich también estuvo con Luis Juez, que el 25 de junio perdió la elección por la gobernación por 3 puntos de diferencia. Antes de los comicios, el senador se mostró muy enojado con el intento electoralista frustrado de Larreta y Gerardo Morales -hoy fórmula presidencial- con Schiaretti.

Luego de la elección, Juez se mostró más moderado y en el equipo de campaña larretista aseguran que en los últimos días mantuvo contactos reservados con el jefe de Gobierno porteño y algunos de sus principales armadores políticos para bajar las tensiones y acercar posiciones para las PASO nacionales del 13 de agosto. El senador lidera Frente Cívico de Córdoba y habría dado libertad de acción a sus dirigentes frente la interna presidencial.

En principio, Larreta viajará a Córdoba el jueves. Pero antes, hará una parada en la provincia que le dio buenas noticias este fin de semana: Santa Fe. El domingo, Maximiliano Pullaro -respaldado por el mandatario porteño- le ganó con comodidad a Carolina Losada -apoyada por Bullrich- la interna para definir el candidato a gobernador. La oposición unida (UCR, PRO, Socialismo) derrotó al peronismo por más de 35 puntos.

El jueves el jefe de Gobierno volverá a mostrarse con Pullaro y hará junto a Gerardo Morales una más de sus presentaciones semanales de propuestas de campaña. Y luego iría a Córdoba a hacer campaña con De Loredo, como lo hizo también hace 10 días, a principios de mes.

Pese a la neutralidad del candidato a intendente, en el equipo larretista hay cierta expectativa de que el radical, por perfil dialoguista y por su cercanía con Lousteau, lo apoye desde la semana que viene en su carrera presidencial.

En el sector bullrichista del PRO y en buena parte del radicalismo provincial lo descartan y, por otra parte, dan por hecho que Bullrich le sacará a su adversario en la interna una diferencia considerable en la provincia en las PASO nacionales.

Pero al margen de la interna, de un lado y del otro creen que la seguidilla de triunfos provinciales no solo sería un diagnóstico de que los oficialismos vienen perdiendo caudal electoral, sino que además beneficiará a la coalición opositora en las elecciones nacionales.

“Las victorias generan expectativa de gobernabilidad y eso da seguridad a la hora de votar”, interpretan en el PRO, donde también tienen la esperanza de lograr un triunfo en Chubut a fin de mes, la última elección a gobernador antes del 13 de agosto.