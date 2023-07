El Tata Martino se refirió al posible debut de Messi en el Inter Miami

El entrenador argentino habló en la previa del partido del viernes ante Cruz Azul por la Leagues Cup.

El entrenador de Inter Miami, Gerardo Martino, adelantó hoy que Lionel Messi debutará el viernes con su nuevo club aunque no se definió si irá desde el "inicio o en el banco" contra Cruz Azul de México, en el comienzo de la Leagues Cup.

"Es probable que el viernes debute Leo, ya veremos si es desde el inicio o desde el banco. Lo mismo con Sergi Busquets", afirmó el entrenador en una entrevista con ESPN.

El conocimiento de Martino sobre Messi se dio en su paso en la Selección Argentina, con la que llegaron a dos finales de la Copa América en Chile 2015 y Estados Unidos 2016, ambas con derrota por penales, y también compartieron en Barcelona 2013-2014.

El partido entre Cruz Azul e Inter Miami se dará en DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale, desde las 21.00 (hora de Argentina).

El encuentro será transmitido por Apple TV y para ello se deberá contar con una suscripción mensual y/o anual del MLS Season Pass para poder seguir los encuentros.

"Lo que no cambió en Messi es el gusto por seguir compitiendo y marca un rasgo saliente como futbolista. Tiene un ánimo competitivo. Ahora le desapareció la mochila que cargaba. Está con la valija vacía ya y lo más importante es que me encontraré con una gran versión futbolística pero sin el peso en el que nos tocó vernos antes", destacó el ex DT de Newell's Old Boys.

"Muchos jugadores lo intentaron en varias ocasiones al lado de Messi y por eso me pareció destacable que se acuerde en medio de tanta euforia. Me pareció algo bueno", valoró Martino.

Inter Miami no pasa por su mejor momento deportivo, siendo último en la Conferencia Este, con apenas 18 puntos y lejos de la zona de playoffs.

"La Major League Soccer es una competición muy física, en general a los grandes futbolistas les suele costar en un inicio, y además tenés condiciones climáticas diferentes y también viajes largos. Para competir acá se necesita un plantel largo", analizó.