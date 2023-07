Morena Rial está al borde del desalojo y pidió ayuda desesperada

Aseguraron que la influencer debe cuatro meses del alquiler en dólares por un departamento en Belgrano.

Morena Rial afronta una deuda de 6200 dólares en concepto de alquiler y se enfrenta a la preocupante posibilidad de ser desalojada, temiendo quedar en la calle junto a su hijo Francesco.

Este miércoles, Luis Ventura compartió un enigmático y contundente tuit en sus redes sociales. Aunque no mencionó directamente a Jorge Rial, sus seguidores interpretaron que era una advertencia para el conductor.

"Che, mercenario Joe, mi sobrina me acaba de llamar porque ella y tu amado nieto van a quedar en situación de calle en pocas horas... Caradura, menos cartas documento y más generosidad. ¿Cuándo vas a reencontrarte con el amor... Salame?", escribió furiosamente Ventura.

El tuit no pasó desapercibido para sus seguidores, quienes en su mayoría opinaron que Morena debería buscar su propio sustento y que si él desea ayudarla, podría ofrecerle trabajo. "Pero Luis, esa chica no trabaja, no hace nada, tiene que aprender a valerse por sí misma y mantener a su hijo. No puede depender del padre. Ya es adulta. Dale un trabajo si quieres ayudarla", "¡Que trabaje! Ya es mayor, no tiene obligación de mantenerla" y "Está en edad de aprender a ganarse el pan y mantener al hijo que tanto deseó tener. Es hora de que madure", fueron algunos de los comentarios expresados.

Además, se filtraron las condiciones que Jorge Rial habría puesto para alquilar un departamento a Morena. La joven afirmó que se mudó a Buenos Aires con su hijo Francesco por pedido de su padre, quien le garantizó una vivienda y una niñera para el pequeño de cuatro años. Sin embargo, se dio a conocer que el conductor habría condicionado el alquiler del departamento de cuatro ambientes, con un valor de 1550 dólares al mes, a que su nieto asista al colegio de River Plate.

La situación de Morena Rial ha generado controversia y opiniones divididas entre el público, mientras la influencer y su padre se encuentran en medio de un difícil escenario que sigue dando de qué hablar.